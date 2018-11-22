【魔獸掛靴】杜奧巴結束20年職業生涯　捕捉他的4大經典時刻 (20:51)

杜奧巴出道於法國的勒芒，其後轉戰馬賽，並於2004年7月以2400萬鎊轉會費加盟車道士，展開英超生涯。他不忘感激恩師摩連奴，當年以2400萬鎊（約2.4億港元）高價把他帶到英超：「他可以買世上最好的球員，但當時他只說『這是我想要的人』，這令你覺得自己很特別，我一直想報答他。」

2009年5月，他到車路士出戰歐聯4強，但被巴塞隆拿淘汰，當時31歲的他難忍情緒，向鏡頭「爆粗」批球證判決，成球迷熱話。

2012年歐聯決賽，他為車路士歷史性高舉歐聯獎盃。當時面對拜仁慕尼黑，「魔獸」不但完場前頂入扳平一球，最終在互射12碼階段更操刀奠勝一球，也是他首次效力車路士的最後一仗。難怪杜奧巴接受《英國廣播公司》（BBC）訪問時，也指這是他最驕傲的時刻：「如果這是一套電影，我不知道如何能寫出更佳的劇本。」

直至2015年，杜奧巴重返車路士奪走英超後，赴美職蒙特利爾衝擊，其後轉投次級聯賽鳳凰城展翅（USL），本月以西岸盟主身分出戰總決賽，但屈居亞軍，今日宣布退役，並指這年助年青球員發展，現在是退役最佳時機。

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