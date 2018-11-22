【亞協】分組賽抽籤出爐　大埔或就需戰附加賽上訴 (15:49)

若大埔晉級，將於東亞區唯一組別的I組遇上朝鮮冠軍4.25 SC、中華台北球隊航源，以及另一香港球隊——傑志或後補參賽的上季港超季軍香港飛馬。

由於傑志於明年2月12日先出戰亞冠盃外圍賽次圈，作客馬來西亞上季亞軍霹靂，若能晉級，再在附加賽作客勝韓職球隊，晉身分組賽，據亞洲足協最新指引，將由後補代表的飛馬取代其亞協參賽席位，大埔仍需出戰附加賽。大埔指香港足總已入信要求亞洲足協跟進，會方亦表示計劃就此上訴。大埔引述亞洲足協代表初步口頭解釋，是基於賽程考慮有此安排香港飛馬。

大埔主教練李志堅表示，無論如何都會先為附加賽準備，兩支附加賽潛在對手的網上資料都較少，只知悉額日西莫大部分主力為蒙古國腳，上周有出戰東亞錦外圍賽；Ryomyong SC則是朝鮮聯賽亞軍，加上有作客等不明朗因素，預期是一場硬仗，但仍有信心晉級。外援註冊將於亞協盃首仗兩周前截止登記，堅sir稱需平衡攻守考慮再決定人選，期望外援這段期間在本地賽事爭取表現。

另外，今年3月亞冠分組賽，傑志主場對柏雷素爾，小將鄭展龍完場前射入的奠勝金球，入選應屆亞冠盃最佳入球最後10強，亞冠官網現正接受公眾投票。

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