【港超】盧均宜林志堅倒戈　傑志1：3負富力　跨季31場聯賽不敗告終 (23:29)

賽事原定於第2周舉行，當時因颱風「山竹」襲港影響而延期。主場出擊的傑志今仗以4-3-3陣容迎戰，當中於東亞錦預賽榮膺最有價值球員的黃洋先列後備，另一港腳丹尼續任正選。至於富力有盧均宜及林志堅兩名倒戈兵正選上陣，早前因傷缺陣港足的基奧雲尼亦傷癒復出。

兩軍初段未見威脅埋門。直至23分鐘，富力憑梁諾恆接應伊達罰球門前建功先拔頭籌。不過富力的領先優勢僅維持7分鐘，主隊由費蘭度妙傳予盧卡斯左路施射扳平。盧卡斯在入球後1分鐘即得到另一機會，惟禁區內施展倒掛僅僅斜出。盧均宜之後因侵犯昔日同袍林柱機領黃，半場雙方打成1：1平手。

兩軍換邊後依然勢均力敵，58分鐘，伊達罰球直射中鵠，助富力再度領先。落後的傑志隨即變陣，改踢3後衛加強攻力。66分鐘，費蘭度射門被對方門將撲出後，盧卡斯衝前補射惜無功而還。76分鐘，伊達再次展現「死球專家」本色，開出右路角球造就梁諾恆頂入梅開二度。傑志其後換入前巴西小國腳羅拔亦於事無補，傑志自去年1月不敵南區後，終再次在港超錄得敗績。

傑志主帥朱志光賽後認為，球隊在防守死球上集中力不足，埋下輸波伏線，但他指聯賽尚漫漫長路，不擔心這場敗仗會影響球隊衛冕之路。而首次倒戈即領軍打倒舊東家的盧均宜，完場後興奮得跟教練楊正光相擁慶祝，均宜透露賽前曾感緊張：「自己給予很多壓力，不想因踢得不好而令球隊落敗。」曾共事多年的隊友今日變成敵人，他表示：「很想跟他們繼續在球場上拼命，不想輸。」富力贏波後升上第3位，傑志則落後榜首東方龍獅4分兼多踢1場。

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