【足球】克羅地亞98年世盃季軍獎牌網上拍賣　時任主帥：不信麾下賣獎牌 (18:02)

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克羅地亞隊於1998年世界盃表現出色，惟4強不敵該屆奪冠的法國隊，無緣晉級決賽。「格仔軍」最終於季軍戰憑普辛尼基及蘇加建功，以2：1擊敗荷蘭，這亦是球隊在今夏俄羅斯世界盃前的最佳成績。不過近日在英國一個拍賣網站上，卻有人將球隊當年的一面季軍獎牌予人競投。據準賣家描述，獎牌價值不菲，全球只有30面，非常罕有。準賣家將獎牌定價為7500歐元（約6.7萬港元），拍賣將於下月7至8日舉行。

傳媒報道事件後，隨即引起網民熱議，並猜測拍賣者的身分。現年83歲、1998年世界盃擔任克羅地亞主帥的巴拉斯域指，不相信球員會將獎牌拍賣：「我不相信當年麾下眾將會將這麼有意義的獎牌賣給其他人。或許獎牌被偷了，我不知道。但拍賣者的身分將水落石出。」克羅地亞足總接受傳媒查詢時指，獎牌是球員的私人物品，「他們有權根據自己的意願作任何決定」，不少球隊職員明言，無論如何也不會將獎牌出售。不過1998年世界盃的「格仔軍」球員史坦歷卻表示：「這只是個人決定，就像人生中一切的大小決定一樣。」

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