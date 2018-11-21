【歐國盃】外圍賽抽籤檔次出爐　德國跌落第2級　路維對前景樂觀 (17:44)

明年3月展開的歐國盃外圍賽，將在下月2日進行分組抽籤，而歐洲足協根據截至今日的國際足協世界排名，以及歐國聯成績，公布最終的種子排名。其中歐國聯A級聯賽躋身4強的球隊，將與另外6支球隊同處第1檔次。

至於傳統勁旅德國隊今年在兩項主要賽事成績欠佳，先是於世界盃分組賽包尾出局，再於歐國聯A1組不勝包尾降班。而「日耳曼軍團」的目前世界排名是第14位，最終在外圍賽抽籤被編入第2檔次。不過對於未來前景，主帥路維日前在帶領球隊主場賽和荷蘭後指出：「我感覺到球隊正以一個好的方向踏入冬季，球員們都有着良好的狀態迎接新一年，這是令人鼓舞的。」

歐國盃外圍賽抽籤檔次一覽：

第1檔次（歐國聯4強）：瑞士、葡萄牙、荷蘭、英格蘭

第1檔次（其他）：比利時、法國、西班牙、意大利、克羅地亞、波蘭

第2檔次：德國、冰島、波斯尼亞、烏克蘭、丹麥、瑞典、俄羅斯、奧地利、威爾斯、捷克

第3檔次：斯洛伐克、土耳其、愛爾蘭、北愛爾蘭、蘇格蘭、挪威、塞爾維亞、芬蘭、保加利亞、以色列

第4檔次：匈牙利、羅馬尼亞、希臘、阿爾巴尼亞、黑山、塞浦路斯、愛沙尼亞、斯洛文尼亞、立陶宛、格魯吉亞

第5檔次：馬其頓、科索沃、白羅斯、盧森堡、亞美尼亞、阿塞拜疆、哈薩克、摩爾多瓦、直布羅陀、法羅群島

第6檔次：拉脫維亞、列支敦斯登、安道爾、馬爾他、聖馬力諾

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