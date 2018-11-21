【賽車】佛羅絲手術順利不會癱瘓　社交網感謝支持揚言重投賽車場 (17:05)

佛羅絲前日於澳門大賽車出戰F3世界盃，至第4圈時於葡京彎前遇險發生意外，戰車失控飛出圍欄外，撞向賽道外的攝影棚，被送至澳門仁伯爵綜合醫院接受手術。佛羅絲較早前曾於twitter報平安，昨晚再於facebook透露自己的最新情况：「我戰勝了長達11小時的手術，希望一切會變得更好。我還需要留在澳門數日，直至我的健康情况適合才會離開。我想感謝所有支持者對我的祝福，而我現在已開始一一細閱。我也希望所有因今次事故而受傷的人安好，希望他們身體健康。感謝所有在事故發生後伸出援手的人，在最艱難時向我說鼓勵的說話，也感謝澳門的醫療人員，為我提供最友善和專業的治療。」

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佛羅絲同時感謝救援人員、平治車隊及國際汽車聯盟提供協助，並表示不會因今次事故退出賽車事業，自己會回歸賽車場。佛羅絲所屬車隊Van Amersfoort Racing的主席Frits van Amersfoort透露，佛羅絲康復進度良好，並強調對方不會癱瘓。他相信佛羅絲會復出：「所有車手都流着賽車的血，只因我們都熱愛這運動，她會回歸賽車場。」澳門仁伯爵綜合醫院的醫務主任李偉成早前亦表示，佛羅絲手術順利，出現後遺症的機會不大。

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