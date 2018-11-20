【國際賽】日本友賽4：0大破吉爾吉斯　山中亮輔地標戰建功 (21:15)

日本今晚移師名古屋迎戰吉爾吉斯，主帥森保一賽前已表明將調整陣容，今仗便起用效力清水心跳的北川航也，以及大阪櫻花射手杉本健勇領銜鋒線攻堅，主力球員如柴崎岳及大迫勇也則先任後備。

「藍武士」開賽僅3分鐘，便由首次代表國家隊上陣的後衛山中亮輔破門，助球隊先拔頭籌。17分鐘後中場原口元氣為「藍武士」建功，助球隊擴大領先優勢。下半場日本再由後備入替的大迫勇也及中島翔哉建功，終以4球大勝吉爾吉斯，取得教練森保一上任後的第4場勝仗。另外，韓國於澳洲中立場與烏茲別克進行友賽，則憑黃義助及南泰熙等建功，同樣以4球淨勝對手。

另邊廂，日職賽會今日會議後宣布，來季日本各級聯賽將實施新外援政策。當中日職將取消外援註冊限制，意味球隊可無限註冊外援，惟每場賽事只可安排5名外援同時上陣，但有關規定將不適用於泰國及越南等提攜國球員，相關規定同時適用於日聯盃。新例亦規定球會的註冊名單上需有至少兩名由球隊培訓的球員，以保障本土球員上陣機會。不過規例未有限制這些球員的上陣時間，不少網民隨即質疑新規例的成效，指難以保障本土球員的上陣機會，長遠而言或影響日本足球的整體競爭力。

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