【港超預告】傑志明晚大戰富力爭重返前列　盧均宜林志堅倒戈　黃洋丹尼或避席 (18:43)

傑志vs.富力R&F 旺角大球場 周三晚上20：00開賽 票價：$150/50

受超強颱風「山竹」影響，原定在第2周舉行的傑志對富力順延至明晚舉行。賽前傑志及富力同得9分，分別排第5及第6位。傑志經過銀牌8強擊敗夢想FC，以及聯賽8：1大炒凱景後已兩連勝，終止聯賽3連和的頹勢。另邊廂富力上仗作客1：3不敵和富大埔，結束4連勝走勢。

傑志門將王振鵬笑言，起初對盧均宜首仗領紅後需停賽，未能上陣鬥傑志感遺憾，沒料到賽事因颱風而延期，並對好友今季站穩正選感高興，而他在上周六隨港足返港後，翌日已隨即操練備戰今仗。

中場林恩許亦提到，要特別提防季初狀態大勇的前隊友林志堅。隊長黃洋更認為，林志堅是傑志過去兩季蟬聯三冠王的重要功臣之一，「雖然有球迷或覺得他對傑志貢獻不大，但作為隊友是很了解他在場上的重要性」。

傑志主教練朱志光透露，黃洋及守將丹尼過去一周為港足出戰3場東亞錦標賽次圈，今仗或會避席，再者下周日將要出戰菁英盃，陣容上或會調整。朱sir又指，縱上仗大勝凱景，但上半場僅悶和0：0，反映表現仍需要有很大改進。鄭展龍、列斯奧及艾里奧仍有傷在身，今仗上陣成疑。

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