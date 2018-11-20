【場地單車】李慧詩明年1月率隊出擊 世盃香港站雙線爭牌 (17:09)

香港明年1月主辦場地單車世界盃，11月再演下一賽季分站賽事，兩站皆計算2020年東京奧運積分。賽會今日舉行記者會，曾奪世盃獎牌的「牛下女車神」李慧詩、男將張敬樂及梁峻榮，與總教練沈金康均有現身。前者在今季首兩站掃走2金1銀，表明兩面獎牌是囊中物：「上兩站成績算是滿意，近期留港忙學校功課，待明年1月才會出戰亞洲賽及世盃新西蘭站，目前正全力提升速度耐力，希望以最佳狀態回港爭奪凱林賽（又稱競輪賽）及爭先賽獎牌。」

其他報道：【港壁賽】陳浩鈴變招奏效 偕葉梓豐主場齊闖32強

她又表示，希望推前爭先賽200米資格賽時間，雖然現時做出的10.571秒亞洲紀錄，與世界紀錄10.384秒仍有距離，但會以此為近季目標。而男子麥迪遜亞運冠軍張敬樂、梁峻榮，去季於白羅斯站奪走金牌，但前者表示在奧運搶分周期，競爭更激烈，會先以主場爭牌為目標。

香港站明年1月25至27日上演，票價為$30至200，本周五起於城市售票網開售。香港單車總會主席梁鴻德透露，已初步與無綫電視達成直播協議，總會將全力爭取直播港隊重點爭牌項目。

其他報道：【ATP年終賽】再做巨人殺手 薩維利夫挫一哥佐高域奪標