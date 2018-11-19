【歐國聯】瑞士挫比利時踢對手出局　頻爆冷扭轉世盃列強形勢 (21:19)

比利時開賽17分鐘後憑杜根夏薩特梅開二度領前，卻被近20年交鋒錄得1和3負的瑞士反勝，後者鋒將施費洛域分別在31、44和84分鐘大演帽子戲法，加上隊友列卡度洛迪古斯及尼高艾維迪，先後在26和62分鐘「士哥」，客軍終以2：5慘負，教練馬天尼斯說：「傲慢？不，對方的突擊使人驚訝，我們忘記做好防守。尋找出局原因非常困難。」但後衛梅尼亞說：「我認為我們比賽期間想到已出線4強。」

比利時在歐國聯大熱倒灶也疑在A4組出現，世盃亞軍克羅地亞隊完場前12分鐘內連失兩球，作客以1：2反負出線4強的英格蘭隊，而同組強勢的西班牙隊最後兩戰同以2：3連負英、克兩軍也教人意外。至於在A3組以不敗姿態壓意大利隊出線的葡萄牙隊，似出現無C朗便有驚喜的定律，因C朗於兩年前的歐洲國家盃作客決戰法國時，上半場中段已因傷退下火線，但葡萄牙最終加時奠勝，首次封王。

A1組明晨尚有一場德國迎戰荷蘭的宿敵交鋒，主隊料有守將曉姆斯及中場卻奧斯復出，攻堅責任勢落在迪姆華拿身上，甘美治則再被推前當中場。此外，教練路維暗示攻擊手湯馬士梅拿將有望獲第100頂喼帽。

另外，肯定與德國一起降班的，尚有A2組的冰島、A3組的波蘭及A4組的克羅地亞，而升上A級球隊則有B1組的烏克蘭、B3組的波斯尼亞及B4組的丹麥，B2組升班球隊將是周三凌晨對賽的俄羅斯或瑞典。

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