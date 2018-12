日前蘇冠榜首的艾爾主場悶和摩頓一役,下半場中段主隊前鋒奇勒摩亞與對手後衛布漢蘭爭球時,前者搶贏位置後失平衡倒地,皮球在其身下時,布漢蘭大腳將皮球踢走,摩亞疑不滿對方行徑,起身時以後腳踢向對方要害位置,此舉隨即被球證直接出示紅牌逐離場。

其他報道:【歐國聯】卡尼做英雄絕殺克軍 助三獅晉4強

其他報道:【英超】雲尼亞里明言不簽李城舊部 承諾若成功護級請富咸上下吃麥當勞

Ayr’s Craig Moore got sent off yesterday in spectacular fashion.

By kicking Gregor Buchanan square in the balls. pic.twitter.com/jwOMvPLXa5— Richard Wilson (@timomouse) 2018年11月18日