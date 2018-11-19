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【歐國聯】卡尼做英雄絕殺克軍　助三獅晉4強 (00:39)

由降班邊緣變首名出線，哈利卡尼改寫英格蘭隊在歐洲國家聯賽的命運。這名鋒霸與連格末段建功，助英軍主場反勝克羅地亞隊2：1，壓過西班牙躋身明夏決賽周之餘，更報今夏世界盃4強敗仇，將「格仔軍」踢落B級聯賽。

賽前兩軍同落後榜首西班牙兩分。對比3日前友賽，英格蘭有隊長哈利卡尼及穿回10號球衣的史達寧等8人復任正選。克軍則用上21歲中場尼高拉華錫，取代大腿受傷的拿傑迪錫。英格蘭上半場搶回主導，多次長傳造成威脅，但史達寧單刀失機後，卡尼的起腳亦被護空門，未能半場領先。

「格仔軍」之前主場悶和英格蘭，得失球差不及對手，今仗要最少取得有入球的和局才能護級下，於是在換邊後積極反撲，57分鐘終由華錫右路突破橫傳，箭頭卡拉馬歷在3名英軍後衛包圍下轉身起腳破網。而比列錫與華錫及後未能拉開紀錄，結果英軍憑界外球攻勢，由後備的連格78分鐘門前掃入牽起高潮。卡尼7分鐘後更接應罰球剷入，令溫布萊主場觀眾陷入瘋狂狀態。最終英格蘭以2：1險勝，晉級明夏歐國聯A級決賽周，克羅地亞則在A4組包尾，陪同德國、冰島及波蘭，後年降落B級聯賽。

英格蘭世界盃4強敗在克軍腳下，今次能問鼎歐國聯，打破國家隊7場入球荒的隊長哈利卡尼，或有機會當眾流下男兒淚，即使為他誕下兩女的未婚妻也不曾見識過：「我經常跟她說英軍捧盃的話，我會喜極而泣，她反駁說婚禮當日在教堂看不見我的眼淚就不嫁。」卡尼笑稱這件事不能擔保。而在25歲便20次為國家隊入球，卡尼認同打破朗尼所保持的53個英軍入球紀錄並非不可能，但當下更希望能一直健康入選國家隊。

33歲的朗尼上周友賽美國後告別國家隊，他日前大爆有前國腳對現時三獅大賽成績不俗而不悅，因此為年輕一代辯護：「他們總說我身處『黃金一代』，但現在這支英軍也有卡尼、史達寧等球星。任何獎盃都能讓英軍滿足，希望這支年輕的球隊能帶（歐國聯獎盃）回來。」

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