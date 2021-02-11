恆指現陰燭錘頭 力守250天線 (09:00)

中央網信辦發文，指出針對兒童軟色情表情包﹑ 利用未成年人性暗示短視頻引流等問題，近期約談快手(1024) ﹑騰訊(0700)旗下QQ﹑阿里(9988)旗下淘寶﹑ 新浪微博﹑小紅書等平台負責人；責令平台限期整改， 全面清理處置相關違法違規信息及賬號，並對平台實施罰款處罰。其 中快手及騰訊分別跌 2.23%及0.83%，是拖低國指的原因之一；阿里尾市倒升， 收報203元，升0.1%。

恆指曾再創7月12日以來低位及失守250 SMA，最終以陰燭「錘頭」收市，收市水平在250 SMA之上。MACD快慢線負差距擴闊，走勢轉弱。全日上升股份 911隻，下跌 815隻，整體市況優於指數。

長城汽車(2333)早前公布2021年中期業績快報，截至20 21年6月底止的營業收入人民幣621.59億元，同比升73% ，純利人民幣34.98億元，同比升2.05倍，扣除非經常性損 益的淨利潤則為人民幣28.31億元，同比升2.53倍。集團指 期內淨利潤按年增加的主要原因是整車銷量及毛利增加， 期內公司通過持續踐行品類聚焦戰略，加大國際市場開拓力度， 積極推進新能源與智慧化發展，公司產品結構得以進一步優化， 公司盈利能力持續改善。長城汽車股價向好，升穿保歷加通道頂部， 收報 31.65元，升16.15%。個別汽車股亦向好， 其中比亞迪股份(1211)收報 218.6元，升6.12%。

個股

康師傅控股(0322)的主要業務為在中國製造及銷售方便麵、 飲品及方便食品。

集團在2020財年的收益同比上升 9.10%至676.18億人民幣。方便麵收益同比成長 16.64%，飲品收益同比成長4.72%。全年毛利率同比上升 1.29個百分點至33.17%。 分銷成本佔收益的比率同比下降0.46個百分點至20.93%。 EBITDA同比上升9.59% 至93.61億人民幣；受惠於銷額成長、 毛利率同比成長以及分銷成本率下降，本公 司股東應佔溢利同比成長21.95%至40.62億人民幣； 每股基本溢利上升12.98分人 民幣至72.23分人民幣。

另方面，近日河南鄭州出現暴雨，或會影響到當地的食品工業運作， 例如是鄭州三全食品和思念食品等，使食品工業出現缺口， 為集團帶來商機。

近日集團股價向好，升穿10 SMA及20 SMA，若與前交易日走勢一併參考，則出現「穿腳破頭」 的利好形態；並在金融科技系統中出現信號。股份上日收報15. 42元，市盈率17.989倍，周息率5.574%。

文：百利好証券策略師岑智勇

- 筆者為香港證監會持牌人士，不持有上述股份。