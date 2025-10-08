寒露節氣2025｜寒露養生重點防秋燥　按兩穴位利咽紓頭痛【附兩潤肺焗茶食譜】 (08:36)

今日（8日）是寒露節氣，註冊中醫師徐思濠表示，寒露養生仍需重點防秋燥。中醫角度，秋燥是指人體受秋季燥邪影響而出現過分乾燥徵狀（如鼻燥、喉乾、聲沙、乾咳少痰，皮膚乾燥痕癢，嘴唇乾裂、頭皮屑增多、眼睛乾澀等），如果出現以上三項或更多徵狀，很可能就是秋燥的表現；宜多吃甘或滋潤的食物（如雪梨、白蘿蔔、銀耳、黑芝麻、甘蔗等）。徐思濠提供2款茶飲食譜有助滋陰潤肺，和教按2個穴位可利咽紓頭痛。
潤肺兩茶飲
●雪梨乾陳皮冰糖飲（1人分量）
材料：雪梨乾15克、陳皮1片、冰糖適量
製法：材料清洗後放進杯中，以熱水浸泡15分鐘後即可飲用。
功效：潤肺止咳、化痰理氣
●桑菊蜜飲（1人分量）
材料：桑葉、菊花各3克、蜂蜜適量
製法：藥材清洗後放進杯中，以熱水浸泡10分鐘後，加入蜂蜜調勻，即可代茶飲用。
功效：清肺化痰、生津潤腸
（註：各人體質不同、食物過敏情況不同，倘有任何疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。）
按2穴位紓秋燥
●照海穴
【取穴方法】足內側，內踝尖下方凹陷處。
【按法】用大拇指指腹按揉穴位，感到酸脹即可。每次按揉1分鐘，每天2-3次。
【功效】滋陰補腎、潤肺利咽。可緩解咽喉乾痛、聲音嘶啞、失眠等秋燥徵狀。
註：孕婦按穴前請先向註冊中醫師查詢。
●列缺穴
【取穴方法】兩手虎口交叉，一手食指搭在另一手腕背側，食指尖所指的橈骨莖突凹陷處
【按法】用拇指指尖按揉，感到酸脹即可。每次按揉1-3分鐘 。
【功效】紓緩頭頸毛病，可緩解咳嗽、咽喉腫痛、頭痛等秋燥徵狀。
註：孕婦按穴前請先向註冊中醫師查詢。
文：蔡竣羲
