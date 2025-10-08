寒露節氣2025｜寒露養生重點防秋燥　按兩穴位利咽紓頭痛【附兩潤肺焗茶食譜】 (08:36)

今日（8日）是寒露節氣，註冊中醫師徐思濠表示，寒露養生仍需重點防秋燥。中醫角度，秋燥是指人體受秋季燥邪影響而出現過分乾燥徵狀（如鼻燥、喉乾、聲沙、乾咳少痰，皮膚乾燥痕癢，嘴唇乾裂、頭皮屑增多、眼睛乾澀等），如果出現以上三項或更多徵狀，很可能就是秋燥的表現；宜多吃甘或滋潤的食物（如雪梨、白蘿蔔、銀耳、黑芝麻、甘蔗等）。徐思濠提供2款茶飲食譜有助滋陰潤肺，和教按2個穴位可利咽紓頭痛。