中秋食滯了？中醫三茶飲助消滯 (09:34)

消滯三茶飲

●山楂陳皮蘋果茶

材料：蘋果1個、山楂10克、陳皮5克、冰糖適量、水1公升

做法：蘋果洗淨去皮去芯，其他材料分別洗淨。所有材料放入鍋中，以水1公升煲15分鐘後，加入冰糖調味即可飲用。

功效：生津開胃、理氣消積。適合因進食過多油膩食物引致的消化不良。

注意：山楂味道帶酸，有胃病或胃酸過多者可以考慮將山渣分量減半，或索性不用山楂。

●茯苓白朮麥芽茶

材料：茯苓、白朮、麥芽各15克、水1.5公升

做法：材料洗淨後，放入鍋中，加水1.5公升煲30分鐘。濾渣後代茶飲用。

功效：健脾祛濕、消食開胃。適合脾胃較弱、容易出現消化不良、食慾不振、食少但易飽滯者。

注意：麥芽或會影響正在餵哺母乳的婦女回乳，宜不加麥芽。

●荷葉決明子茶

材料：決明子10克、荷葉10克、甘草6克、水500毫升

做法：材料分別洗淨。決明子以白鑊略炒香後，與其他材料以沸水500毫升沖泡5分鐘後，即可飲用。

功效：潤腸通便、清熱消食。適合大便秘結、口苦熱氣，食滯腹脹者。

注意：倘腹痛腹瀉，不宜飲用。此茶飲性質偏寒涼，體質偏虛人士不宜飲用。

貼士：可1次過買50克決明子，1次過炒香，待涼後放進盛器內，每次使用1份，分5次用。

（註：各人體質不同、食物過敏情況不同，倘有任何疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。）