中秋食滯了？中醫三茶飲助消滯 (09:34)

中秋過節食月餅、油膩煎炸食物容易食多食滯。註冊中醫師徐思濠提供3種茶飲食譜，能消食導滯幫助消化、減低腸胃負擔，減少消化系統出現不適的機會。倘飽食過後腸胃不適，視乎腸胃反應可日日飲；倘為保持腸胃健康，一周飲用一至兩次亦可。不過徐思濠提醒，雖然茶療有助改善消化問題，但亦要注意避免進食太多影響健康。
消滯三茶飲
●山楂陳皮蘋果茶
材料：蘋果1個、山楂10克、陳皮5克、冰糖適量、水1公升
做法：蘋果洗淨去皮去芯，其他材料分別洗淨。所有材料放入鍋中，以水1公升煲15分鐘後，加入冰糖調味即可飲用。
功效：生津開胃、理氣消積。適合因進食過多油膩食物引致的消化不良。
注意：山楂味道帶酸，有胃病或胃酸過多者可以考慮將山渣分量減半，或索性不用山楂。
●茯苓白朮麥芽茶
材料：茯苓、白朮、麥芽各15克、水1.5公升
做法：材料洗淨後，放入鍋中，加水1.5公升煲30分鐘。濾渣後代茶飲用。
功效：健脾祛濕、消食開胃。適合脾胃較弱、容易出現消化不良、食慾不振、食少但易飽滯者。
注意：麥芽或會影響正在餵哺母乳的婦女回乳，宜不加麥芽。
●荷葉決明子茶
材料：決明子10克、荷葉10克、甘草6克、水500毫升
做法：材料分別洗淨。決明子以白鑊略炒香後，與其他材料以沸水500毫升沖泡5分鐘後，即可飲用。
功效：潤腸通便、清熱消食。適合大便秘結、口苦熱氣，食滯腹脹者。
注意：倘腹痛腹瀉，不宜飲用。此茶飲性質偏寒涼，體質偏虛人士不宜飲用。
貼士：可1次過買50克決明子，1次過炒香，待涼後放進盛器內，每次使用1份，分5次用。
（註：各人體質不同、食物過敏情況不同，倘有任何疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。）