明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

中秋食滯了？中醫三茶飲助消滯 (09:34)

中秋過節食月餅、油膩煎炸食物容易食多食滯。註冊中醫師徐思濠提供3種茶飲食譜，能消食導滯幫助消化、減低腸胃負擔，減少消化系統出現不適的機會。倘飽食過後腸胃不適，視乎腸胃反應可日日飲；倘為保持腸胃健康，一周飲用一至兩次亦可。不過徐思濠提醒，雖然茶療有助改善消化問題，但亦要注意避免進食太多影響健康。

消滯三茶飲

●山楂陳皮蘋果茶

材料：蘋果1個、山楂10克、陳皮5克、冰糖適量、水1公升

做法：蘋果洗淨去皮去芯，其他材料分別洗淨。所有材料放入鍋中，以水1公升煲15分鐘後，加入冰糖調味即可飲用。

功效：生津開胃、理氣消積。適合因進食過多油膩食物引致的消化不良。

注意：山楂味道帶酸，有胃病或胃酸過多者可以考慮將山渣分量減半，或索性不用山楂。

●茯苓白朮麥芽茶

材料：茯苓、白朮、麥芽各15克、水1.5公升

做法：材料洗淨後，放入鍋中，加水1.5公升煲30分鐘。濾渣後代茶飲用。

功效：健脾祛濕、消食開胃。適合脾胃較弱、容易出現消化不良、食慾不振、食少但易飽滯者。

注意：麥芽或會影響正在餵哺母乳的婦女回乳，宜不加麥芽。

●荷葉決明子茶

材料：決明子10克、荷葉10克、甘草6克、水500毫升

做法：材料分別洗淨。決明子以白鑊略炒香後，與其他材料以沸水500毫升沖泡5分鐘後，即可飲用。

功效：潤腸通便、清熱消食。適合大便秘結、口苦熱氣，食滯腹脹者。

注意：倘腹痛腹瀉，不宜飲用。此茶飲性質偏寒涼，體質偏虛人士不宜飲用。

貼士：可1次過買50克決明子，1次過炒香，待涼後放進盛器內，每次使用1份，分5次用。

（註：各人體質不同、食物過敏情況不同，倘有任何疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。）

相關字詞﹕中秋 中醫 消滯茶飲 中醫貼士 中醫教路 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞