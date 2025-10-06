中秋節｜中秋交通一文睇　港鐵通宵　輕鐵電車免費搭 (09:21)

港鐵

中秋節當日，港鐵所有本地鐵路（不包括機場快線、迪士尼線及東鐵線來往羅湖或落馬洲站車程）將通宵行駛，港鐵巴士506、K51及K54A延長服務時間。港鐵8條鐵路線（港島線、荃灣線、觀塘線、將軍澳線、南港島線、東涌線、東鐵線及屯馬線）下午3時起加密班次。【詳情】

輕鐵

中秋節當日，輕鐵全日免費乘搭【詳情】。7條輕鐵路線（包括505、507、610、614P、615P、706及751）通宵行駛。【相關報道：中秋免費乘車優惠 電車擴至輕鐵】

電車

中秋節當日，電車全日免費乘搭【詳情】。部分電車延長服務至翌日（7日）凌晨1時，並會因應乘客需求情況加強服務。

巴士及小巴

九巴加強多條路線服務，包括調整逾110條繁忙時間路線及特別班次開出時間【詳情】。9條專線小巴路線會延長服務時間。

渡輪

中秋節當日，天星小輪不會有延長服務安排，但會視乎乘客需求，調整往來尖沙嘴至中環、尖沙嘴至灣仔航線的服務。【詳情】

新渡輪及港九小輪會因應乘客需求情況加強服務。