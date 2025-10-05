明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

三號波｜天文台：本港風力開始減弱　當普遍地區不再受強風威脅　會考慮改發一號戒備信號 (13:50)

【13:50】麥德姆即將在雷州半島登陸，並會繼續遠離本港。本地風力開始減弱，但下午初時部分地區仍然受強風影響，離岸及高地間中吹烈風。天文台根據現時預測，本港風力會繼續減弱，當本港普遍地區不再受強風威脅時，會改發一號戒備信號。預料本港今日仍有幾陣狂風驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。

過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得最高持續風速為每小時74、59及55公里，最高陣風分別超過每小時111、69及64公里。

【09:50】天文台上午9時45分表示，根據現時預測，本港風力會在下午逐漸減弱。當本港普遍地區不再受強風威脅時，天文台會考慮改發一號戒備信號。

過去一小時，長洲、塔門及青洲分別錄得最高持續風速為每小時79、63及59公里，最高陣風分別超過每小時107、74及85公里。

【09:10】三號強風信號，現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。三號強風信號將至少維持至今日中午12時。

上午9時，颱風麥德姆集結在香港之西南約360公里，即在北緯20.2度，東經111.5度附近，預料向西北偏西移動，時速約22公里，移向雷州半島。過去數小時，麥德姆於本港西南面300公里外掠過，並開始逐漸遠離。現時本港多處地區仍然吹強風，離岸及高地風力間中達烈風程度，麥德姆的外圍雨帶今日初時間中會為本港帶來狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。

麥德姆今日會移向雷州半島。受其影響，華南沿岸風勢頗大，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。隨着麥德姆遠離及逐漸消散，中秋節廣東沿岸天色好轉。預料高空反氣旋會在本周中至後期為華南帶來大致晴朗及酷熱天氣，而一道廣闊低壓槽會在周末為南海中北部帶來幾陣驟雨。（天文台

相關字詞﹕天氣速遞 天氣 天文台 編輯推介

上 / 下一篇新聞