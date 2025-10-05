三號波｜天文台：本港風力開始減弱　當普遍地區不再受強風威脅　會考慮改發一號戒備信號 (13:50)

過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得最高持續風速為每小時74、59及55公里，最高陣風分別超過每小時111、69及64公里。

【09:50】天文台上午9時45分表示，根據現時預測，本港風力會在下午逐漸減弱。當本港普遍地區不再受強風威脅時，天文台會考慮改發一號戒備信號。

過去一小時，長洲、塔門及青洲分別錄得最高持續風速為每小時79、63及59公里，最高陣風分別超過每小時107、74及85公里。

【09:10】三號強風信號，現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。三號強風信號將至少維持至今日中午12時。

上午9時，颱風麥德姆集結在香港之西南約360公里，即在北緯20.2度，東經111.5度附近，預料向西北偏西移動，時速約22公里，移向雷州半島。過去數小時，麥德姆於本港西南面300公里外掠過，並開始逐漸遠離。現時本港多處地區仍然吹強風，離岸及高地風力間中達烈風程度，麥德姆的外圍雨帶今日初時間中會為本港帶來狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。

麥德姆今日會移向雷州半島。受其影響，華南沿岸風勢頗大，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。隨着麥德姆遠離及逐漸消散，中秋節廣東沿岸天色好轉。預料高空反氣旋會在本周中至後期為華南帶來大致晴朗及酷熱天氣，而一道廣闊低壓槽會在周末為南海中北部帶來幾陣驟雨。（天文台）