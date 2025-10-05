江蘇六両大閘蟹秋日蟹宴　短片看大閘蟹、蟹粉小籠包、燴魚翅 (15:08)

秋風起，蟹膏香。位於尖沙嘴的上海淮揚菜餐廳「个園竹語」，推出「六両大閘蟹．珍饈八味金秋宴」套餐。套餐共有8道菜，包括清蒸江蘇六両大閘蟹、原隻蟹粉小籠包、个園現拆蟹粉燴魚翅、蟹乾粉翡翠牡丹蝦球、頭盤（糟香醉鮑魚、上海葱油海蜇絲、糖醋小排骨、煙熏溏心蛋）、私宴海派熏魚配芋餅、揚州蘿蔔扣花膠和桂花夠薑芝麻湯圓。餐廳更提供「拆蟹」服務，讓食客輕鬆品嘗。每位定價$598（兩位起）。个園竹語主廚、淮揚菜非物質文化傳承人王東在本文短片中介紹大閘蟹套餐。（採訪、拍攝及剪接︰卓朗為）

个園竹語

地址：尖沙嘴廣東道25號海港城港威商場3樓3202號舖

電話：2116 8328

WhatsApp：9858 9099

網址：www.goldgardenshanghaicuisine.com

