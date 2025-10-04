秋日防秋燥｜蒸燉蘋果食、煲蘋果水飲可養生？中醫稱適合脾胃虛弱、燥咳者　宜飯前食免礙消化【附4食譜】 (13:07)

蘋果配藥材燉煮 提升潤燥功效

林冠傑續稱，可將去皮去芯的蘋果，搭配川貝、南北杏或百合等藥材一同燉煮，倘加入雪耳或燕窩，更能提升潤燥化痰功效。至於煲蘋果水，潤燥效果較為溫和，同時具有輕微的化痰開胸作用，適合因寒熱交替引發咳嗽並伴有口乾徵狀的人飲用。煲蘋果水時可加入無花果、陳皮等食材，有助加強食療效果。林冠傑提醒，高血糖者煲蘋果水「宜清不宜濃」，不宜額外加糖或其他糖分高的食材。

新鮮蘋果生津止渴 宜常溫食多咀嚼

「蒸蘋果」或「蘋果水」宜於飯前食用，飯後食用容易導致血糖上升及妨礙消化。倘飯後立即飲大量蘋果水，會加重腸胃負擔，影響吸收。假若飯後想吃蘋果，林冠傑建議稍待約1小時才進食。林冠傑補充，新鮮蘋果的生津止渴及消滯效果會較蒸燉蘋果佳，但其性偏涼，脾胃虛弱或容易胃脹的人宜食用常溫蘋果並充分咀嚼，以減輕腸胃負擔。

燉蘋果／湯水／茶飲4食譜

●川貝南北杏燉蘋果

【材料】蘋果去皮去芯1個、川貝10粒、南北杏各10粒、陳皮一角、乾無花果2粒、太子參10條、冰糖少許、水2碗

【製法】所有材料燉兩小時。

【功效】潤燥化痰補氣

●玉竹黃耳百合燉蘋果

【材料】蘋果去皮去芯1個、玉竹3條、黃耳2小粒、乾百合5片、蜜棗1粒、水6碗

【製法】黃耳先浸水15分鐘，所有材料燉兩小時。

【功效】潤燥保肺

●蘋果薏米南北杏湯

【材料】蘋果去皮去芯2個、生熟薏米各1湯匙、南北杏各10粒、陳皮一小角、雞內金2片、冰糖少許、水6碗（檸檬汁2茶匙最後加）

【製法】所有材料煲45分鐘，煲好後加入檸檬汁2茶匙。

【功效】潤燥祛濕醒胃健脾。適合小朋友常服凍飲致消化不良、有痰、少許咳的人。

●蘋果雪梨花旗參蜜

【材料】蘋果去皮去芯2個、雪梨乾3片、花旗參1湯匙、南北杏各10粒、蜂蜜2湯匙、水8碗

【製法】所有材料煲45分鐘，放涼至水溫60°C以下，加入蜂蜜。

【功效】潤燥。適合夜瞓燥熱、容易有口氣口乾口苦的人、乾咳有小量痰的人。

文：呂婉怡

