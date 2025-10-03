天文台：一號風球周五中午前維持　考慮下午改掛三號風球 (19:45)

按照現時預測，麥德姆會逐步增強並靠近雷州半島至海南島東部一帶。本港風勢明日稍後將逐漸增強，天文台會考慮在明日下午初時改發三號強風信號。隨後天文台將視乎麥德姆的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料本港明日日間仍然酷熱。受麥德姆的外圍雨帶影響，明日稍後有幾陣狂風驟雨及雷暴，下周日（5日）初時驟雨較多。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。

【17:24】天文台表示，熱帶氣旋麥德姆即將進入本港800公里範圍內，天文台會在今晚（3日）7時40分發出一號戒備信號。按照現時預測，麥德姆會在未來一兩日橫過南海中北部，逐漸增強，大致移向雷州半島至海南島東部一帶。本港明日稍後（4日）至下周日（5日）天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。天文台會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日日間改發更高熱帶氣旋警告信號。市民請密切留意天文台的最新天氣消息。（天文台）