中秋綵燈好去處2025｜短片：5米巨兔抱月登陸啟德　維園熊貓燈飾、大澳花燈搖櫓同慶中秋 (09:16)

中秋綵燈2025｜啟德體育園燈籠5米發光玉兔

巨型中秋主題裝置「月兔抱泡夢」登陸啟德體育園，5米高的發光玉兔抱着月球燈飾，成為中秋打卡熱點。

日期：即日至10月13日

時間：10:00am - 10:00pm（6:00pm起亮燈）

地點：啟德體育園美食海灣

*主辦方表示，因應天文台預期吹襲香港的颱風，玉兔與圓月打卡裝置將於10月4至5日（六至日）暫時收起

【詳情】

中秋綵燈2025｜維園中秋綵燈會

今年綵燈會以全運會為主題，融合五行元素，亮點包括高約12米「火亮殊榮 花慶盛典」裝置、熊貓和竹林、「水中世界」，以及傳統紮作花燈等。【短片睇維園綵燈會】

日期：即日至10月7日

亮燈時間：6:30pm - 11:00pm（10月6日中秋節正日延長亮燈至午夜12時）

費用：免費

【詳情】

中秋綵燈2025｜大澳搖櫓夜彩遊

大澳搖櫓夜彩遊今年以「團聚、連繫」為核心，精彩活動包括舢舨遊、舊相展覽、平記麵家重現等。網上報名已接近爆滿，另有小量現場參與名額。【大澳文化協會facebook】

日期：10月4日、10月5日、10月6日、10月7日、10月11日、10月12日

活動時間：5:20pm-9:00pm（每節40分鐘）

費用：免費

【詳情】

中秋綵燈2025｜黃大仙祠綵燈會

黃大仙祠及廟宇廣場展示近30組大型花燈裝置，包括「招財貓」、「肥貓飲奶茶」及「祈願萌鼠」，還有Q版龍鳳、Q版醒獅、十二生肖等。正門牌坊外設置「巨型獅型花牌」及逾8米高的「月滿繽紛巨型綵燈」。10月4日至7日入場更可獲小禮物。

日期：即日至10月12日

入場時間：6:30pm-9:00pm（10月4日至7日延長至10pm）

費用：免費

【詳情】

中秋綵燈2025｜大埔白鷺湖Lake House巨型月亮

大埔白鷺湖Lake House今年變身夢幻粉霞大型派對，設有10米大型月亮，增設夢幻星空森林燈飾、水上木橋及木船打卡位。

日期：即日至10月7日

入場時間：6:00pm-11:00pm

費用：正價門票$35、亦有其他套票選擇

【詳情】

中秋綵燈2025｜灣仔利東街綵燈會 中秋夜舞LED火龍

逾800盞中式傳統燈籠及金魚燈籠點亮利東街，寓意「年年有餘」、「花好月圓」。中秋節當晚（10月6日）更有「LED火龍舞鼓賀中秋」，金龍醒獅團舞動18米長LED夜光龍，配合噴煙效果和追珠互動。【詳情】

中秋綵燈2025｜藍屋700盞手繪花燈＋大型玉兔裝置

灣仔藍屋綵燈展今年以「悅夜月藍」為主題，集結多名本地藝術家、插畫家及灣仔街坊創作逾700盞獨特手繪花燈，並懸掛在藍屋外，交織成絢爛燈海。10月初更設藍屋街坊設計的大型「玉兔」裝置。【詳情】

中秋綵燈2025｜元朗燈籠街

元朗大橋街市內的「冠香行」香莊，每年都會在店外掛上逾千個不同造型、五顏六色的手紮燈籠，小巷頓時化身成「燈籠街」，吸引不少人前來「打卡」及選購心水燈籠。【短片睇元朗燈籠街】

中秋綵燈2025｜尖沙嘴文化中心綵燈展

綵燈展以《全運綻放》為主題，展覽以層疊雕刻工藝及光影動態技術呈現13個運動項目的圖標，並結合大型金屬花瓣與流動光影效果。【短片睇文化中心綵燈展】

（資料以主辦方最新公布為準）