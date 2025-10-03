無花果助穩血壓有益心臟　營養師︰腎病、腸胃敏感者慎食【附無花果簡易食譜】 (13:15)

無花果｜無花果防便秘減少慢性炎症

鍾爾雯表示，無花果富含膳食纖維，有助促進腸道蠕動，預防便秘；其鉀含量亦有助穩定血壓，對心臟健康有益。此外，無花果內含抗氧化多酚，可減少慢性炎症，降低心臟病風險。每100克新鮮無花果含約74千卡、16克糖分、2.9克膳食纖維及232毫克鉀，熱量略高於橙和士多啤梨，但低於香蕉和芒果。

無花果｜小心食用人士

●腎功能受損者，以免引發高鉀血症

●腸胃敏感人士，以免腹脹或腹瀉

●糖尿病患者

●對乳膠或花粉過敏者，進食時可能會出現敏感反應。

無花果｜可當正餐食用？

鍾爾雯不建議單以水果作正餐。雖然無花果提供豐富營養，但蛋白質及健康脂肪含量低，長期單一攝取可能導致營養不均衡及血糖波動。她建議，將水果作為餐後或兩餐之間的小食，而正餐應包含蛋白質、全穀物及蔬菜，以確保全面均衡的營養攝取。

無花果簡易食譜

●希臘乳酪無花果杯

材料：新鮮無花果2個、低脂希臘乳酪100克、核桃碎10克、楓糖漿1茶匙

做法：將無花果洗淨切片，放在希臘乳酪上，撒上核桃碎，最後淋上小量楓糖漿即可。

●無花果牛油果沙律

材料：新鮮無花果2個、沙律菜50克、牛油果1/4個（切片）、無鹽合桃10克、橄欖油1茶匙、檸檬汁1茶匙、黑胡椒少許

做法：將無花果切片，與沙律菜、牛油果及合桃拌勻，淋上橄欖油和檸檬汁，最後撒上黑胡椒即可。

文︰卓朗為