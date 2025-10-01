明報新聞網
即時熱點

美酒佳餚巡禮2025｜首開放至午夜　10月2日起網上購票　$498預購品酒證包入場券連$600餐飲券【附購票連結】 (11:15)

「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23至26日舉行，首次每晚開放時間延長至午夜12時。市民可於10月2日起在網上以預購價$498（原價$598）訂購「尊尚品酒證」，包括入場券1張（價值$40）及價值共$600的餐飲券。

香港美酒佳餚巡禮2025【詳情

●日期：2025年10月23日（周四）晚上7：30至午夜12：00
2025年10月24至26日（周五至周日）：中午12：00至午夜12：00
●地點：中環海濱活動空間
●前往方法：10號碼頭旁的中環方向入口或添馬公園旁的金鐘方向入口進入會場

●入場票價：$40／位（65歲或以上長者、3至12歲兒童、全日制學生及殘疾人士可享半價優惠入場；3歲以下兒童免費入場；入場券價格及優惠適用於本地市民及海外旅客）
●票價：

【品味證】10月2日至22日網上預購價$268，包入場券、每張價值$25的品味券共8張、價值$130標準酒杯1隻

【尊尚品酒證】10月2日至22日網上預購價$498（原價為$598），包入場券、每張價值$25的品味券共16張、價值$200尊尚酒杯1隻，以及尊尚名酒區入場券及小食禮劵（價值$200）
●網上購票網址：KlookTrip.com


 

