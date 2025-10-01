明報新聞網
即時熱點

國慶餐飲優惠2025　太興、錦麗堂食七折　海港酒家燒鵝七折例牌$89【附名單連結】 (08:44)

為慶祝10月1日國慶76周年，全港超過3000間食肆及不同商場推出餐飲及消費折扣優惠，本文精選部分優惠。食肆優惠詳情可按此

．食肆堂食七折

太興集團旗下的太興、敏華冰廳（機場分店除外）、茶木、亞參雞飯、靠得住粥麵小館、錦麗、點煲、餃子駅及TOKENYO韓式烤肉料理，10月1日全日堂食可享七折優惠。

．指定餐飲七折

大快活：10月1日晚市惠顧「鐵板二人餐」可享七折優惠價$97（原價$139）

上海姥姥：即日至10月1日，堂食拉麵類及川菜類七折，優惠設$9品茶/水費用，並按原價計算加一服務費

意粉屋：即日至10月1日，堂食薄餅類及意粉類，可享七折優惠，加一服務費按原價計算

海港飲食集團：10月1日上午11時後，海港酒家、海港燒鵝海鮮酒家、海王漁港燒鵝皇七折優惠：例牌$89（原價$128，2至4人）、半隻$166（原價$238，5至7人）、一隻$327（原價$468，8人或以上），售完即止【詳情

．其他食肆優惠

大家樂：10月1日午市及茶市，$39燒味台式肉燥飯配茶啡汽水（零售價$56），燒腩需另加錢；部分分店食得樂輕嚥料理便當可享七折優惠價$41

牛奶冰室：即日至10月7日下午2時至6時，$76套餐價可享：芝士火腿肉醬焗通粉、雪菜肉絲炆米、五香脆雞翼（2隻）、2杯特飲（雪糕特飲除外）

百份百餐廳：即日至10月7日下午2時至6時，$76套餐價可享：魚肉春卷花甲蕃茄湯米線、花生醬金磚西多士、五香脆雞翼拼牛奶卷（各兩件）配經典原味紅豆冰冰2杯

薄餅博士：10月1至31日，於PHD堂食/外賣自取惠顧滿$180或以上，並出示指定社交網站帖文，即送千島夏威夷普通批一個，送完即止。2025年10月6至7日、29日不適用

Chicken Factory：即日至10月1日下午2時至6時，$76套餐價可享：百里香原隻烤雞（1隻）、1款小食及1款飲品

肯德基：10月1日上午11時後，$10可享家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞1件

包點先生/喜點：10月1日，所有糖水買一送一

