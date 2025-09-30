維園中秋綵燈會｜短片睇維園綵燈全運會吉祥物、熊貓、水中世界燈組 (20:57)

維園中秋綵燈會即日至10月7日舉行，今年維園綵燈會以「喜樂．全城──傳承躍動 喜迎全運」為主題，綵燈設計糅合傳統與現代風格。場內設有多個特色燈組，每晚6時半亮燈，包括高約12米、代表粵港澳共融的「火亮殊榮 花慶盛典」（裝置上可見煙花特效、代表粵港澳的木棉、紫荊及蓮花圖案）、全運會吉祥物（喜洋洋、樂融融）、熊貓和竹林、水中世界、時光長廊燈組等。明報電子平台組以分半鐘短片帶讀者觀賞特色綵燈。（拍攝：卓朗為、剪接：陳凱雯）



維園中秋綵燈會2025

日期：9月30日至10月7日

亮燈時間：6:30pm-11pm（10月6日中秋節正日延長至午夜12時）

地點：維園一號至六號足球場

