國慶煙花匯演2025｜國慶煙花匯演交通指南一文睇　維港兩岸分階段封路　巴士改道、港鐵加密班次 (19:27)

國慶煙花匯演2025｜封路安排

港島區（晚上約6時30分起實施）

．灣仔、中區及東區相關路段分階段封閉。

．煙花匯演期間，東區走廊（西行）維園道至民康街段暫時封閉，僅限巴士通行。

九龍區（下午約5時起實施）

．尖沙嘴及西九文化區一帶相關路段分階段封閉及改道，範圍主要在尖沙嘴市中心（彌敦道、廣東道、梳士巴利道、紅磡繞道等）。

國慶煙花匯演2025｜公共運輸安排

巴士及小巴：行經受影響路段路線將改道，部分車站暫停或遷移

港鐵：港島線、南港島線、荃灣線、觀塘線、東鐵線、屯馬線及東涌線等7條路線晚上8時起加密班次

電車：按需求加強服務

渡輪：天星小輪、新渡輪等，晚上6時20分起調整或暫停部分航班。

跨境巴士

．灣仔至皇崗口岸站點：5時30分起改至軒尼詩道近修頓中心。

．佐敦至皇崗口岸：晚上8時至11時增設西九龍站臨時上客點。

注意事項

．封路範圍內的士站、小巴站、路旁泊車位及私人停車場暫停使用。

．市民當日盡量使用公共交通工具及提早規劃行程，港島北、尖沙嘴、海底隧道等路段車流密集，建議避免駕車。

．警方將按人潮調整安排，請遵從現場指示。

