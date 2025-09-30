明報新聞網
國慶交通優惠一文睇　十一抽港鐵單程票　電車免費　小童免費坐巴士 (11:53)

明日（10月1日）是十一國慶，多間交通機構提供優惠，市民可免費乘搭部分公共交通工具，交通優惠詳情整理如下：

●港鐵
10月1日上午9時至下午6時經「MTR Mobile」抽獎，港鐵送出共7.6萬張電子單程票：
．6萬張免費本地車程一程*
．1萬張羅湖或落馬洲站過境車程
．6,000張機場快線車程
*中獎者須於指定期限內換領一程免費本地車程，不包括：機場快線、高鐵、輕鐵、東鐵線頭等、羅湖及落馬洲站過境車程、港鐵巴士及接駁巴士

●電車
全線電車免費乘搭

●城巴
小童使用八達通或其他電子支付，可免費乘搭城巴的日間巴士路線（A、B、H線除外）

●九巴、龍運巴士
小童用八達通可免費乘搭九巴及龍運巴士的日間路線

●新大嶼山巴士
小童用八達通可免費乘搭嶼巴的日間路線（1S、2S、11S、13S、21S、23S除外）

●天星小輪
免費乘搭「尖沙嘴-中環」航線

●富裕小輪
派發各1000張「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」航線乘船券，於10月1日免費乘搭
10月1日生日乘客可免費乘搭「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」、「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」航線

●新渡輪
免費乘搭「北角-紅磡」及「北角-九龍城」航線

國慶其他優惠可按此

相關字詞﹕國慶 交通優惠 國慶優惠 著數情報 編輯推介

