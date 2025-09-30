國慶優惠2025｜十一好去處　睇戲半價　免費用康文署設施　「綠在區區」雙倍積分 (10:15)

戲院優惠

．全港商業戲院戲票半價。

博物館

．康文署轄下的博物館及藝術空間免費入場。【詳情】

註：香港太空館天象廳節目除外。孫中山紀念館現正進行優化工程而暫停開放。為配合國慶煙花匯演人群控制措施，香港藝術館及香港太空館當日提早於下午5時休館。

康樂及體育設施

．10月1日公眾游泳池免費入場，毋須預約，市民於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。【詳情】

註：不包括灣仔游泳池及因年度維修而暫停開放的港島東游泳池、大角嘴游泳池、何文田游泳池、青衣西南游泳池、東昌街游泳池及屏山天水圍游泳池等。

．免費使用康文署室內及戶外康樂設施（市民早前已透過「SmartPLAY康體通」提交抽籤申請，亦已公布分配結果）

濕地公園

．10月1日免費入場

國慶賽馬日

．香港賽馬會10月1日在沙田馬場舉行國慶賽馬日，市民可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席，購買指定餐飲食品及禮品享七六折優惠。【詳情】

昂坪360

．3至11歲小童可享來回纜車標準車廂的門票七六折。

海洋公園

．10月1至5日，成人及小童標準門票八五折優惠；另外，10月1日小食亭惠顧熊貓主題食品或飲品，同樣享八五折。

大館、山頂纜車及香港杜莎夫人蠟像館

．10月1日以先到先得形式向持票訪客贈送紀念品，數量有限，送完即止。

歷史建築

．「活化歷史建築伙伴計劃」下的14個項目提供不同優惠，包括加開免費導賞團，以及推出餐飲、消費及住宿優惠等。【詳情】

漁農及環保優惠

．10月1日至7日，魚類統營處與蔬菜統營處的「本地魚菜直送」實體店、網店或手機應用程式，推出指定產品七六折優惠。

．10月1日，在「綠在區區」社區回收網絡回收，可獲雙倍「綠綠賞」積分（不適用於廚餘回收）。