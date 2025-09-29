中秋盆菜優惠一文睇　大家樂10至12人瑤柱盆菜$638起　太興8人鮑魚盆菜$1480起【附訂購詳情】 (11:32)

大家樂中秋盆菜【詳情及訂購連結】

●6人用福袋燒味盆菜 ：會員價$498

材料：燒味、福袋等18款材料

●10至12人用中秋瑤柱福袋燒味大盆菜：會員價$638

材料：原粒日本宗谷瑤柱、燒味等

大快活中秋盆菜【詳情及訂購連結】

●6人盆菜：會員價 $519

材料：原隻鮑魚、手工製百花釀羊肚菌、厚魚肚、大蝦、紅燒肉等超過15款食材

●4人原件花膠聚寶盆：會員價 $318

材料：原件花膠、原隻鮑魚、手工製百花釀羊肚菌、南乳炆豬手、蜜汁腩叉等

●中秋滋味三寶：會員價 $628

三寶包括：中秋6人盆菜 + 沙嗲雞球炒烏冬 + 桂花桃膠馬蹄露

●中秋團聚三寶：會員限定價 $678

三寶包括：中秋6人盆菜 + 荷葉飯 + 竹笙海皇燴素翅

*惠顧滿$650或以上送「團圓快活優惠券」一套總值$200

太興中秋盆菜【詳情及訂購資訊】【訂購連結】

●6人盆菜：網上訂購價$788，分店訂購價$838，正價$888【網上及分店訂只限分店外賣自取】

材料：原隻蠔皇鮑魚、蠔豉、大蝦、燒鵝、桶子油雞、紅炆花菇、魚肚等



●極品鮑魚開心大盆菜：8人用優惠價$1480，正價$2180；12人用優惠價$1750，正價$2480【電話/網上訂購免費送到住所，東涌、馬灣、離島及偏遠地區除外；中秋正日10月6日送貨額外加$150】

材料：原隻蠔皇鮑魚、瑤柱蠔豉福袋（餡料有日本瑤柱、鮑汁蠔豉、雪耳）、大蝦、燒肉、燒鵝、桶子油雞、紅炆花菇等

*買任何盆菜送總值$138太興優惠券

美心MX中秋盆菜【詳情及訂購連結】

●6人鮑魚福聚盆菜：正價$1128，優惠價$738起（詳情參考商戶網站）

材料：原隻蠔皇鮑魚、原粒元貝、蠔豉、豉油皇蝦、黃金蝦卷、炸魚蛋等

●10至12人豐盛團圓盆菜：正價$978 ，優惠價$688起（詳情參考商戶網站）

材料：元貝碎、蠔豉、豉油皇蝦、炸魚蛋、黃金魚腐等

*資料以食肆最新公布為準



