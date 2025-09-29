全球最大室內滑雪場深圳開幕　「華發冰雪熱雪奇蹟」門票最平208元人民幣　一文睇門票交通Q&A｜好去處 (09:11)

深圳滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」於今日（29日）開幕，官方介紹內有全球最大的室內滑雪場，建築面積達10萬平方米，設有國際雪聯（FIS）認證的賽事級等不同程度的滑雪賽道，適合不同技術水平的滑雪人士，另設4人吊椅索道和4人拖掛吊椅。門票最平208元人民幣，最貴998元人民幣。本文整理「華發冰雪熱雪奇蹟」設施、門票及前往方法等資訊。
Q:「華發冰雪熱雪奇蹟」有什麼特色？
A: 建築面積達10萬平方米（相當於14個標準足球場），擁有5條國際雪聯（FIS）認證的賽事級雪道，涵蓋初級、中級、高級及賽事級賽道。最長的單條雪道長達463米，垂直落差達83米（相當於30層樓的高度）。另有4000平方米的冰雪主題樂園，14項涵蓋親子互動、青少年競技等雪上娛樂項目，同時提供滑雪課程（價錢及課程類別請參考圖四）。
Q:「華發冰雪熱雪奇蹟」票價如何？
票價（人民幣）
|票種類別
|淡季
|平季
|旺季
|娛雪區 - 2小時娛雪票
|¥208
|¥298
|¥328
|初級道 - 3小時滑雪票
|¥348
|¥458
|¥538
|初/中級道 - 4小時滑雪票
|¥418
|¥648
|¥768
|中/高級道 - 4小時滑雪票
|¥498
|¥768
|¥908
|中/高級道 - 不限時滑雪票
|¥568
|¥838
|¥998
日期定義（適用於2025年開業日至12月31日）
淡季：除平季、旺季以外的日期
平季：主要為一般的周六和周日；聖誕周即12月20日至28日
旺季：內地法定節假日放假調休期間
Q:「華發冰雪熱雪奇蹟」如何購票？
A：可複製此連結（#小程序://热雪奇迹/UTwNeFvbgIHKyjy），貼上微信搜尋，然後可在官方網站購買；另亦可在Trip.com購買。
Q: 如何由香港前往「華發冰雪熱雪奇蹟」？
A：「華發冰雪熱雪奇蹟」地址為深圳市寶安區沙井南環路，以下為由香港出發的交通攻略：
●駕車（約31分鐘）：從深圳灣口岸出發，經東濱隧道、廣深沿江高速即可到達。
●高鐵（約1小時30分鐘）：從香港西九龍站乘坐高鐵至福田站，換乘地鐵11號線至機場北站，再換乘20號線至會展城站，任何出口可抵達。
●內地地鐵：從各口岸換乘地鐵，經11號線換乘20號線至會展城站，任何出口出口可抵達。
●巴士（約1小時49分鐘）：從香港國際機場乘坐巴士至深圳寶安國際機場，換乘地鐵11號線至機場北站，再換乘20號線至會展城站，任何出口可抵達。