全球最大室內滑雪場深圳開幕　「華發冰雪熱雪奇蹟」門票最平208元人民幣　一文睇門票交通Q&A｜好去處 (09:11)

票種類別 淡季 平季 旺季 娛雪區 - 2小時娛雪票 ¥ 208 ¥ 298 ¥ 328 初級道 - 3小時滑雪票 ¥ 348 ¥ 458 ¥ 538 初/中級道 - 4小時滑雪票 ¥ 418 ¥ 648 ¥ 768 中/高級道 - 4小時滑雪票 ¥ 498 ¥ 768 ¥ 908 中/高級道 - 不限時滑雪票 ¥ 568 ¥ 838 ¥ 998

日期定義（適用於2025年開業日至12月31日）

淡季：除平季、旺季以外的日期

平季：主要為一般的周六和周日；聖誕周即12月20日至28日

旺季：內地法定節假日放假調休期間

Q:「華發冰雪熱雪奇蹟」如何購票？

A：可複製此連結（#小程序://热雪奇迹/UTwNeFvbgIHKyjy），貼上微信搜尋，然後可在官方網站購買；另亦可在Trip.com購買。

Q: 如何由香港前往「華發冰雪熱雪奇蹟」？

A：「華發冰雪熱雪奇蹟」地址為深圳市寶安區沙井南環路，以下為由香港出發的交通攻略：

●駕車（約31分鐘）：從深圳灣口岸出發，經東濱隧道、廣深沿江高速即可到達。

●高鐵（約1小時30分鐘）：從香港西九龍站乘坐高鐵至福田站，換乘地鐵11號線至機場北站，再換乘20號線至會展城站，任何出口可抵達。

●內地地鐵：從各口岸換乘地鐵，經11號線換乘20號線至會展城站，任何出口出口可抵達。

●巴士（約1小時49分鐘）：從香港國際機場乘坐巴士至深圳寶安國際機場，換乘地鐵11號線至機場北站，再換乘20號線至會展城站，任何出口可抵達。

*資料以主辦方最新公布為準