即時熱點

短片：維港海上大巡遊IP登陸昂坪360纜車及市集　多啦A夢、LABUBU、橡皮鴨打卡點率先睇 (14:29)

多啦A夢、LABUBU、橡皮鴨@昂坪360（拍攝：余睿菁、剪接：蔡竣羲）

本港創意品牌AllRightsReserved將於10月25日至11月1日舉行「維港海上大巡遊」。即日起至11月2日期間，大巡遊的人氣IP率先現身昂坪360纜車和昂坪市集，與市民打卡。

昂坪360纜車將有10架水晶纜車，以大巡遊的四大人氣IP作限定主題裝飾，包括多啦A夢、KAWS & 芝麻街（Elmo）、麥當勞滑嘟嘟、POP MART旗下LABUBU。而TOLO元祖橡皮鴨（Founding Duck）雖然不會參與維港海上大巡遊，亦有現身昂坪市集，以巨型痛袋裝置形式見粉絲。

「維港海上大巡遊 by AllRightsReserved @ 昂坪360」
日期：2025年9月27日至11月2日

維港海上大巡遊by AllRightsReserved主題水晶纜車
運行日期：2025年9月27日至11月2日
運行時間：（周一至周五，10月2、3、6、8日除外）上午10時至下午6時；（周六、日及公眾假期）上午9時至下午6時半；（10月2、3、6、8日）上午9時至下午6時

海上巡遊大型主題裝置
展出日期：2025年9月29日至11月2日
展出時間：上午10時至下午6時
展出地點：昂坪市集展圓形廣場

TOLO元祖橡皮鴨巨型痛袋裝置
展出日期：2025年9月29日至11月2日
展出時間：上午10時至下午6時
展出地點：昂坪市集菩提樹前

相關字詞﹕昂坪360 維港海上大巡遊

