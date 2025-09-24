樺加沙｜短片：超強颱風樺加沙來襲　十號風球下的香港 (16:08)

超強颱風樺加沙吹襲香港，天文台繼颱風韋帕後再次發出最高級別的十號颶風信號，平了1964年需要於同年兩度發出十號風球的紀錄［相關報道］。樺加沙為本港多處帶來颶風，越堤浪及風暴潮亦導致沿岸及低窪地區出現水浸。不少市民在周三（24日）凌晨至清晨感受到樺加沙威力，而樺加沙在今早最接近本港，在天文台以南約120公里掠過，是1946年以來距離香港最遠的十號風球，當時樺加沙的中心風力高達每小時195公里，比2018年山竹的每小時175公里更高。
天文台於下午1時20分發出八號東南烈風或暴風信號，取代十號颶風信號。本文以短片回顧十號風球生效期間，富麗敦海洋公園酒店大門被水沖破［相關報道］、杏花邨湧浪拍岸［相關報道］、小西灣水浸［相關報道］、深井住宅外牆剝落［相關報道］等情況。
樺加沙風力遜2018年山竹
天文台補充，樺加沙吹襲香港期間，本港多處地區受暴風至颶風影響，整體的風力與2017年的天鴿、2023年的蘇拉及今年的韋帕相若，但較2018年的山竹弱。此外，受樺加沙的雨帶影響，本港今日有頻密狂風大驟雨，由午夜至下午1時，普遍錄得超過100毫米雨量，部分地區更錄得超過200毫米。
樺加沙遠離 港周四初時雨勢仍然頗大
天文台表示，隨着樺加沙遠離，本港周四（25日）風勢逐漸減弱，但初時雨勢仍然頗大，隨後一兩日天氣逐漸好轉。