明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

樺加沙｜短片：超強颱風樺加沙來襲　十號風球下的香港 (16:08)

超強颱風樺加沙來襲　十號風球下的香港

超強颱風樺加沙吹襲香港，天文台繼颱風韋帕後再次發出最高級別的十號颶風信號，平了1964年需要於同年兩度發出十號風球的紀錄［相關報道］。樺加沙為本港多處帶來颶風，越堤浪及風暴潮亦導致沿岸及低窪地區出現水浸。不少市民在周三（24日）凌晨至清晨感受到樺加沙威力，而樺加沙在今早最接近本港，在天文台以南約120公里掠過，是1946年以來距離香港最遠的十號風球，當時樺加沙的中心風力高達每小時195公里，比2018年山竹的每小時175公里更高。

天文台於下午1時20分發出八號東南烈風或暴風信號，取代十號颶風信號。本文以短片回顧十號風球生效期間，富麗敦海洋公園酒店大門被水沖破［相關報道］、杏花邨湧浪拍岸［相關報道］、小西灣水浸［相關報道］、深井住宅外牆剝落［相關報道］等情況。

樺加沙風力遜2018年山竹
天文台補充，樺加沙吹襲香港期間，本港多處地區受暴風至颶風影響，整體的風力與2017年的天鴿、2023年的蘇拉及今年的韋帕相若，但較2018年的山竹弱。此外，受樺加沙的雨帶影響，本港今日有頻密狂風大驟雨，由午夜至下午1時，普遍錄得超過100毫米雨量，部分地區更錄得超過200毫米。

樺加沙遠離　港周四初時雨勢仍然頗大
天文台表示，隨着樺加沙遠離，本港周四（25日）風勢逐漸減弱，但初時雨勢仍然頗大，隨後一兩日天氣逐漸好轉。

相關字詞﹕超強颱風 樺加沙 十號風球 颱風 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞