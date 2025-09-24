樺加沙｜短片：超強颱風樺加沙來襲　十號風球下的香港 (16:08)

天文台於下午1時20分發出八號東南烈風或暴風信號，取代十號颶風信號。本文以短片回顧十號風球生效期間，富麗敦海洋公園酒店大門被水沖破［相關報道］、杏花邨湧浪拍岸［相關報道］、小西灣水浸［相關報道］、深井住宅外牆剝落［相關報道］等情況。

樺加沙風力遜2018年山竹

天文台補充，樺加沙吹襲香港期間，本港多處地區受暴風至颶風影響，整體的風力與2017年的天鴿、2023年的蘇拉及今年的韋帕相若，但較2018年的山竹弱。此外，受樺加沙的雨帶影響，本港今日有頻密狂風大驟雨，由午夜至下午1時，普遍錄得超過100毫米雨量，部分地區更錄得超過200毫米。

樺加沙遠離 港周四初時雨勢仍然頗大

天文台表示，隨着樺加沙遠離，本港周四（25日）風勢逐漸減弱，但初時雨勢仍然頗大，隨後一兩日天氣逐漸好轉。