明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

天文台：八號烈風或暴風信號今晚8時前維持　隨後視乎風力程度考慮改發三號強風信號 (13:43)

【13:43】天文台表示，預料八號烈風或暴風信號會在今晚8時前維持。

在下午1時，超強颱風樺加沙集結在香港之西南約170公里，即在北緯21.4度，東經112.8度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，靠近廣東西部沿岸一帶。

樺加沙正逐漸遠離香港，但烈風至暴風程度的東南風仍影響本港多處地區。預料八號烈風或暴風信號會在今晚8時前維持。隨後天文台會視乎本地風力減弱程度，考慮改發三號強風信號。

【13:20】八號東南烈風或暴風信號在下午1時20分發出，取代十號颶風信號。天文台預料本港平均風速每小時63公里或以上。 本港仍有一段時間吹烈風，請繼續留在室內直至風力減弱為止，切勿鬆懈防風措施。

【12:25】天文台會在今午（24日）1時20分改發八號東南烈風或暴風信號。

正午12時，超強颱風樺加沙集結在香港之西南約160公里，即在北緯21.4度，東經113.0度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，靠近廣東西部沿岸一帶。隨着樺加沙移向廣東西部沿岸，與其相關的颶風區亦逐漸遠離本港。

本港今日天氣仍然惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民需保持高度警覺，遠離岸邊及停止所有水上活動。

樺加沙為本港帶來顯著風暴潮，本港沿岸的水位今早普遍上升至海圖基準面3.4米或以上，而西部沿岸的水位還會稍為上升，預料未來一兩小時達至最高。在過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時153、124及111公里，最高陣風分別超過每小時184、148及142公里。

相關字詞﹕編輯推介 超強颱風 樺加沙 天氣速遞

上 / 下一篇新聞