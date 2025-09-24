今年兩度發十號颶風信號　對上一年兩次十號波為1964年【附露比襲港片段連結】 (08:14)

超強颱風樺加沙逼近，天文台在周三（24日）凌晨2時40分發出十號颶風信號，是繼7月20日颱風韋帕後，今年第二個十號颶風信號。對上一次一年內掛兩次十號颶風信號是於1964年，分別是露比襲港期間在9月5日發出，維持大約4小時，以及同年黛蒂來襲期間於10月3日發出，維持逾8小時。