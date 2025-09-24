今年兩度發十號颶風信號　對上一年兩次十號波為1964年【附露比襲港片段連結】 (08:14)

超強颱風樺加沙逼近，天文台在周三（24日）凌晨2時40分發出十號颶風信號，是繼7月20日颱風韋帕後，今年第二個十號颶風信號。對上一次一年內掛兩次十號颶風信號是於1964年，分別是露比襲港期間在9月5日發出，維持大約4小時，以及同年黛蒂來襲期間於10月3日發出，維持逾8小時。
●露比（Ruby）【1964年襲港片段】
十號颶風信號發出日期：1964年9月5日
發出時間：11:40
取消時間：15:35
最高熱帶氣旋強度：超強颱風，中心附近最高持續風力每小時195公里
造成傷亡人數：38死、6失蹤、300傷（1964年9月2日至6日期間）
●黛蒂（Dot）
十號颶風信號發出日期：1964年10月3日
發出時間：04:00
取消時間：12:15
最高熱帶氣旋強度：颱風，中心附近最高持續風力每小時145公里
造成傷亡人數：26死、10失蹤、85傷（1964年10月7日至13日期間）
●韋帕（Wipha）
十號颶風信號發出日期：2025年7月20日[當天即時新聞]
發出時間：09:20
取消時間：16:10
最高熱帶氣旋強度：颱風，中心附近最高持續風力每小時140公里
資料來源：天文台
影片由8毫米攝影機拍攝，是1964年露比十號颶風信號懸掛期間的灣仔告士打道及分域街交界：