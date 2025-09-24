超強颱風樺加沙｜十號颶風信號　未來兩三小時最接近本港 (05:58)

本港今早會由吹東北風逐漸轉為吹東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。本港今日天氣會持續惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

受顯著風暴潮影響，預計本港今日沿岸增水約2至3米，水位會在中午前後達至最高，普遍可達海圖基準面以上約4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上5米左右。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及香港航海學校分別錄得的最高持續風速為每小時138、130及112公里，最高陣風分別超過每小時163、186及195公里。



【04:45】上午5時，超強颱風樺加沙集結在香港以南約120公里，即在北緯21.2度，東經114.3度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。

樺加沙環流廣闊，風勢猛烈。樺加沙會在未來數小時最接近本港，在本港南面100公里左右掠過，對本港構成嚴重威脅。現時本港南部及高地正吹颶風，隨着樺加沙進一步逼近，其颶風區會影響本港更多地區，市民需保持高度警覺並留意破壞性的風力。十號颶風信號會維持一段時間。

本港今早會由吹東北風逐漸轉為吹東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。本港今日天氣會持續惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

受顯著風暴潮影響，本港水位普遍開始上升，今日本港沿岸增水約2至3米，預計在中午前後達至最高，普遍可達海圖基準面以上約4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上5米左右。

在過去一小時，橫瀾島、青洲及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時136、134及132公里，最高陣風分別超過每小時166、182及180公里。



【02:40】十號颶風信號在上午2時40分發出。 預料本港平均風速每小時118公里或以上。 現時切勿外出，遠離當風的門窗，在安全的地方躲避，同時留意風向轉變。



隨着超強颱風樺加沙逼近，其颶風區將開始影響本港。樺加沙會於今早（24日）最接近本港，在本港南面100公里左右掠過，對香港構成相當威脅，預料十號颶風信號會維持一段時間。

本港今早會由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺。本港今日天氣會持續惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

受顯著風暴潮影響，今日本港沿岸增水可達約2米，預計水位早上約6時後開始上升，並在早上較後時間至下午初時達至最高，普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時120、102及96公里，最高陣風分別超過每小時143、134及136公里。

【01:45】現時本港多處受烈風影響，部分地區吹暴風。預料超強颱風樺加沙會於今早（24日）最接近本港，在本港南面100公里左右掠過。隨着樺加沙的颶風區逐漸接近，本港風力將繼續增強，天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。

本港今早會由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺。本港今日天氣會持續惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

受顯著風暴潮影響，今日本港沿岸增水可達約2米，預計水位早上約6時後開始上升，並在早上較後時間至下午初時達至最高，普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時100、99及76公里，最高陣風分別超過每小時120、132及101公里。



【01:40】天文台於周三凌晨1時40分改發九號烈風或暴風風力增強信號。預料當樺加沙接近香港時，本港風力顯著增強。凌晨2時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏南約150公里，即在北緯21.1度，東經114.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約22公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。



現時本港多處受烈風影響，部分地區吹暴風。預料超強颱風樺加沙會於今早（24日）最接近本港，在本港南面100公里左右掠過。隨着樺加沙的颶風區逐漸接近，本港風力將繼續增強，天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。

本港今早會由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺。本港今日天氣會持續惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

受顯著風暴潮影響，今日本港沿岸增水可達約2米，預計水位早上約6時後開始上升，並在早上較後時間至下午初時達至最高，普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時100、99及76公里，最高陣風分別超過每小時120、132及101公里。



【00:20】按照現時預測，超強颱風樺加沙會在周三（24日）早上最接近珠江口一帶，本港風力將進一步增強。天文台將於周三凌晨1時40分改發九號烈風或暴風風力增強信號。市民請密切留意天文台的最新天氣消息。



現時本港部分地區已受烈風影響，預料超強颱風樺加沙會於今早（24日）最接近本港，在本港南面100公里左右掠過，其颶風區將會逐漸接近本港。市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並完成所有預防措施。

樺加沙環流廣闊，風勢猛烈。本港今日天氣會持續惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

受顯著風暴潮影響，今日本港沿岸增水可達約2米，預計水位早上約6時後開始上升，並在早上較後時間至下午初時達至最高，普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時93、83及55公里，最高陣風分別超過每小時111、101及103公里。