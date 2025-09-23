垃圾徵費｜2021年重推兩度押後再暫緩　本屆政府不再推垃圾徵費　時間線一文睇 (19:39)

俗稱「垃圾徵費」計劃的「都市固體廢物管理政策大綱」由2005年提出以來，反覆試驗及立法，拖拉20年至今爭議不斷，推行後又暫緩擱置，2021年政府重推，但今屆政府曾兩度押後，並再暫緩「垃圾徵費」計劃，直至今日（23日）環境及生態局指出，考慮到「全球貿易戰」及「地緣政治局勢日趨複雜」，宣布「現屆政府將維持暫緩實施垃圾收費」。本文整理現屆及上屆政府重推「垃圾徵費」的時間線。
2021年8月26日：立法會三讀通過《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》，並展開18個月準備期，期望2023年實施。【政府新聞公報】
2023年10月13日：2023年內未有實施，政府刊憲2024年4月1日實施垃圾徵費，為首度押後實施日期。【政府新聞公報】
2024年1月19日：政府宣布垃圾徵費押後至8月1日生效，為第二度押後。【相關報道：生效日期延至8月1日 政府部門先行先試 謝展寰：以實際操作向公眾作解說】
2024年4月1日：實行垃圾徵費「先行先試」。
實施首日報道：試點住戶稱無政府人員宣傳 有商戶棄置垃圾無用指定袋
實施一周報道：巡連翠邨垃圾房 約一半用指定袋
2024年5月27日：政府宣布暫緩垃圾徵費實施日期。【相關報道：政府暫緩垃圾徵費稱「聆聽民意」 明年中再交代進度】
2025年8月17日：環境及生態局長謝展寰原訂7月底向立法會匯報垃圾徵費計劃進度，但亦宣布延期。【相關報道：垃圾徵費延向立會匯報 謝展寰稱需蒐更多民意】
2025年9月21日：謝展寰出席《施政報告》相關措施記者會時表示，會於9月29日的立法會環境事務委員會報告《施政報告》內容，屆時會一併報告及討論政府檢討垃圾徵費的進展。【相關報道：垃圾徵費檢討進展下周一交代】
2025年9月23日：政府宣布「現屆政府將維持暫緩實施垃圾收費」。【相關報道：本屆政府不再推垃圾徵費 指貿易戰及地緣政治令香港面臨挑戰】