垃圾徵費｜2021年重推兩度押後再暫緩　本屆政府不再推垃圾徵費　時間線一文睇 (19:39)

俗稱「垃圾徵費」計劃的「都市固體廢物管理政策大綱」由2005年提出以來，反覆試驗及立法，拖拉20年至今爭議不斷，推行後又暫緩擱置，2021年政府重推，但今屆政府曾兩度押後，並再暫緩「垃圾徵費」計劃，直至今日（23日）環境及生態局指出，考慮到「全球貿易戰」及「地緣政治局勢日趨複雜」，宣布「現屆政府將維持暫緩實施垃圾收費」。本文整理現屆及上屆政府重推「垃圾徵費」的時間線。