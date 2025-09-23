明報新聞網
即時熱點

超強颱風樺加沙｜天文台今午2時20分改發八號風球　將評估今晚較後至明日初時需否改發更高警告信號 (08:50)

三號強風信號現正生效。過去數小時，超強颱風樺加沙繼續移近廣東沿岸。樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，對廣東沿岸構成嚴重威脅。按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度，於明日（24日）早上最接近珠江口一帶。預料本港今日（23日）稍後天氣開始急速轉壞，天文台將於今日下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料本港明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪。受顯著風暴潮影響，預計明日上午本港沿岸增水約2米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。

上午7時50分，天文台錄得氣溫29.2°C，相對濕度68%。本港地區今日天氣預測吹清勁至強風程度北風，風勢進一步增強，稍後達烈風程度，海有非常大浪及湧浪。大致多雲，日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32°C。稍後天氣開始急速轉壞，有狂風驟雨及雷暴。

展望明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及顯著風暴潮。周四（25日）風勢逐漸減弱，初時雨勢仍然頗大。隨後一兩日天氣逐漸好轉。（天文台）

超強颱風樺加沙 樺加沙

