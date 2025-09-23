明報新聞網
即時熱點

超強颱風樺加沙來襲　極端天氣下汽車保險Q&A (10:25)

超強颱風樺加沙逐漸逼近香港，天文台已預告下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，政府日前已建議停泊在戶外的車輛，另選室內位置停泊。極端天氣下，有關車輛保險的保障為何？香港保險業聯會接受明報電子平台組查詢，解答有關疑問。

在惡劣天氣下，例如黑雨或十號風球，汽車受損保險會否賠償？
車主能否得到保障需視乎其所購買的汽車保險保障範圍，「綜合汽車保險」會保障受保人的汽車在意外時的損失或毁壞。汽車保單一般並無條款訂明於黑色暴雨警告信號生效、八號風球或更高警告信號生效、或「極端情況」存在期間，不予保障在道路上行走的汽車，除非個別保單特別列明。

不過，投保人／司機必須留意，大部分保單條款列明，受保人須採取一切合理步驟以防受保汽車損失或損毁，以及保持受保汽車的良好狀態。另外，亦要遵守保單內其他有關條款。

汽車停泊在室內地方後仍受破壞，保險會受理/賠償嗎？
若車主已將汽車停泊於安全地點，如室內停車場，但仍遭受破壞，保險公司將根據保單條款作出相應賠償。要留意，車主需投保「綜合汽車保險」方可獲得對其座駕及相關財物損毁的保障；「汽車第三者保險」僅涵蓋第三者的人身傷亡及財物損失。

賠償額如何計算？
賠償金額視乎多個因素，例如保單條款、墊底費、維修費、重置配件費用、折舊、全損時的市值等。在計算賠償金額時，保險公司會參考公證行對被保車輛進行的損失評估報告，以及他們評估被保汽車在意外前的保養狀態的專業意見。

什麼情況下保險公司或不會賠償？
大部分保單條款列明，受保人須採取一切合理步驟以防受保汽車損失或損毁，以及保持受保汽車的良好狀態。假如投保人明知路面有危險仍然駕車出外、為了「追風」故意駛至高風險地方如海邊、在惡劣天氣下仍將車輛停泊在塌樹或水浸黑點等，均有可能被視為車主沒有盡力保障車輛，導致受保汽車損壞的風險增加，可能影響保單保障。

如果車主事前根本不知道目的地將會發生危險，或在往返安全地方途中遇上惡劣天氣而發生事故，則不會被視為沒有採取合理步驟以防受保汽車損失或損毁。

保單持有人應細閱保單內有關不保事項或除外責任的條文。

建議車輛泊水浸風險較低地方
香港保險業聯會建議，颱風前做好預防措施，盡量減低風險，例如：將車輛停泊在水浸風險較低的泊車處（多層停車場），避免泊在海邊、山坡或斜坡附近。

整理：蔡竣羲

