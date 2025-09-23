明報新聞網
即時熱點

秋分節氣2025｜秋分養生重養肺　中醫3茶飲湯水潤燥【附食譜】 (09:41)

今日（23日）是秋分節氣，註冊中醫師徐思濠表示，中醫認為「秋氣通於肺」，秋季注重肺部調養；秋季乾燥氣候易「秋燥」，致口鼻乾燥、咽乾喉痛、乾咳、皮膚乾燥等問題，建議少食烤焗煎炸辛辣，減少燥上加燥；宜多吃潤肺食物（如雪梨、馬蹄、無花果等），定時補充水分或飲蜜糖水，有助生津利咽，緩解呼吸道乾燥。徐思濠提供了3款潤肺湯水或茶飲，有助秋分養生潤燥。

●玉竹百合雪耳馬蹄湯（3至4人分量）

材料：雪耳（銀耳）1個、乾百合30克、玉竹15克、馬蹄10粒、蜜棗2粒、豬𦟌300克、清水3公升

製法：雪耳用冷水泡發，去蒂撕成小朵。其他材料分別洗淨，豬𦟌洗淨汆水後，所有材料放入鍋中，加水3公升，煲1.5至2小時，加鹽調味即可。

功效：滋陰潤肺、養胃生津。於秋燥季節有助緩解皮膚乾燥、咽喉乾癢、乾咳等徵狀，有助改善失眠情況。

注意：感冒患者不宜

●海底椰雪梨南北杏豬𦟌湯（3至4人分量）

材料：海底椰15克、雪梨2個、南北杏共10克、無花果4粒、豬𦟌300克、清水3公升

製法：豬𦟌洗淨汆水備用，雪梨洗淨去芯切塊，其他材料分別洗淨。所有材料放入湯鍋中，加水3公升煲1.5至2小時，加鹽調味即可。

功效：生津潤燥、潤肺止咳、化痰利咽。此湯清甜潤口，適合紓緩秋燥引起的咳嗽或喉嚨不適。

注意：感冒患者不宜

●竹蔗茅根蜜飲（2至3人分量）

材料：新鮮竹蔗3段（每段約6吋）、鮮白茅根2両、蜂蜜適量、水2公升

製法：竹蔗及白茅根洗淨後，以水2公升煲1小時後熄火，待水溫降至不燙手時，加入蜂蜜攪勻即可。

功效：潤肺利咽、生津涼血。能緩解口乾舌燥，鼻燥及流鼻血，既滋潤喉嚨，又是日常潤肺飲品。

注意：嬰幼兒及糖尿病患者不加蜂蜜，避免過敏或引致血糖不穩定。

（註：各人體質不同、食物過敏情況不同，倘有任何疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。〕

秋分 中醫 中醫養生 中醫教路 潤肺 秋燥 二十四節氣

