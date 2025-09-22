超強颱風樺加沙來襲　回顧2017年天鴿、2018年山竹「威力」 (13:58)

翻查天文台網頁2018年資料，山竹的猛風和破紀錄的風暴潮對本港造成廣泛破壞，至少有458人受傷，另有不少於6萬宗塌樹報告，全港有超過4萬戶電力供應中斷，包括多個新界西及新界北的鄉郊地區、西貢、將軍澳及杏花邨的個別樓宇、長洲、吉澳、東平洲等。山竹在2018年9月14日登陸呂宋前的中心附近最高持續風速（十分鐘平均）為每小時250公里。

而據天文台網頁2017年資料，天鴿於當年8月23日趨向珠江口一帶及進一步增強，早上在香港以南海域發展成為超強颱風，達到其最高強度，中心附近最高持續風速估計為每小時185公里。正午過後天鴿在澳門及珠海附近沿岸登陸，移入廣東西部及逐漸減弱。翌日天鴿橫過廣西，晚上在雲南減弱為一個低壓區。天鴿所帶來的風暴潮令本港水位普遍升高一至兩米左右，適逢天文大潮及漲潮，疊加效應導致本港多處低窪地區被海水淹浸。天鴿吹襲香港期間，本港最少有129人受傷，另有超過5300宗塌樹報告。

山竹襲港期間，鰂魚涌的潮位（即天文潮位加風暴潮）最高升至3.88米(海圖基準面以上，下同)，超越了天鴿襲港時錄得的3.57米，並僅次於1962年溫黛襲港期間錄得的3.96米。

