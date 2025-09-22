明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

超強颱風樺加沙來襲　回顧2017年天鴿、2018年山竹「威力」 (13:58)

超強颱風樺加沙來勢洶洶，下午2時，樺加沙集結在香港之東南偏東約840公里，中心附近最高持續風速每小時230公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋海峽並進入南海北部。天文台警告，本港周三（24日）吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風；受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若。有本港氣象專家估計，樺加沙風力之強甚於天鴿和山竹。

翻查天文台網頁2018年資料，山竹的猛風和破紀錄的風暴潮對本港造成廣泛破壞，至少有458人受傷，另有不少於6萬宗塌樹報告，全港有超過4萬戶電力供應中斷，包括多個新界西及新界北的鄉郊地區、西貢、將軍澳及杏花邨的個別樓宇、長洲、吉澳、東平洲等。山竹在2018年9月14日登陸呂宋前的中心附近最高持續風速（十分鐘平均）為每小時250公里。

而據天文台網頁2017年資料，天鴿於當年8月23日趨向珠江口一帶及進一步增強，早上在香港以南海域發展成為超強颱風，達到其最高強度，中心附近最高持續風速估計為每小時185公里。正午過後天鴿在澳門及珠海附近沿岸登陸，移入廣東西部及逐漸減弱。翌日天鴿橫過廣西，晚上在雲南減弱為一個低壓區。天鴿所帶來的風暴潮令本港水位普遍升高一至兩米左右，適逢天文大潮及漲潮，疊加效應導致本港多處低窪地區被海水淹浸。天鴿吹襲香港期間，本港最少有129人受傷，另有超過5300宗塌樹報告。

山竹襲港期間，鰂魚涌的潮位（即天文潮位加風暴潮）最高升至3.88米(海圖基準面以上，下同)，超越了天鴿襲港時錄得的3.57米，並僅次於1962年溫黛襲港期間錄得的3.96米。

資料來源：天文台網頁

相關字詞﹕超強颱風 樺加沙 天鴿 山竹 編輯推介 熱門HOTPICK 天氣速遞

上 / 下一篇新聞