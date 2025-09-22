明報新聞網
即時熱點

超強颱風樺加沙︱玻璃窗貼膠紙能抗風？　專家教貼「米字」實測有幫助 (12:07)

超強颱風樺加沙來襲，其威力堪比2017年的天鴿及2018年的山竹，預料會為香港帶來極大破壞，政府及天文台均呼籲市民做好防風措施。不少人都會在家中窗戶貼膠紙防風，文具店和超級市場這兩天也有市民搶購膠紙，究竟玻璃窗貼膠紙是否可抵擋強風？ 怎樣貼才是最有效？

打風「爆玻璃」的3大原因

據天文台網站，打風時「爆玻璃」的三個原因分別是：被風吹起的堅硬物件撞擊玻璃窗；建築物位於迎風面受到風壓影響；室內外氣壓有差異。即使窗戶不在迎風面亦不能掉以輕心，倘建築物的迎風面有缺口（如窗戶間的空隙），壓力差會令建築物側面及背風面形成一股向外力，使建築物表面的物件（如窗戶）扯出室外。

本港專家建議貼「米字」形膠紙護玻璃

天文台曾邀請理工大學前機械工程學系工程師盧覺強教授講解打風時貼膠紙的建議，片中簡單實驗顯示，玻璃未貼膠紙時，如有物件從約30厘米上方掉下，足以擊破玻璃；不過若膠紙以「米字」形貼上，同一情況下玻璃未有碎裂，因此專家認為打風時在玻璃貼上膠紙有一定效用。

台灣專家稱貼膠紙無助增抗風　或有反效果

在經常遇到颱風的台灣，專家就有不同意見。中央社報道稱內政部建築研究所用造風機模擬都市風場實驗，發現貼膠紙反而可能減弱玻璃抗風能力。貼膠紙無法增加抗風強度，也無助於防止玻璃破裂，甚至可能產生反效果。

不過由於香港與台灣建築標準有不同，玻璃質料也可能不同，大家應根據香港情況自行作出判斷。（天文台／中央社）

