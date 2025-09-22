明報新聞網
即時熱點

超強颱風樺加沙｜家居防風七注意　檢查窗戶、打風時關房門 (13:21)

超強颱風樺加沙逐步迫近本港，風勢顯著增強，離岸及高地可能達颶風，有狂風大驟雨及雷暴。市民即使在家，也要注意家居安全。本文綜合各項家居防風注意事項。

家居防風七注意

1. 檢查窗戶，預防窗邊滲水──檢查窗架有沒有變形、開窗關窗是否困難、窗鉸是否有足夠螺絲及拉釘，以及防水膠邊有沒有老化迹象。留意冷氣機（尤其是窗口機），圍邊膠邊有沒有老化、有沒有縫隙等，如有應立即修理。

2. 玻璃窗貼膠紙──有助減少玻璃碎裂時引致的損傷。可以較厚較韌的膠紙，以米字形貼窗，最好貼到窗框之外，讓玻璃中心有較佳支撐點。【相關報道：玻璃窗貼膠紙能抗風？　專家教貼「米字」實測有幫助

3. 將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內──室外懸空裝置和臨時搭建物應綁緊，或安放至地面。居住在低窪地帶的居民宜做好準備防水浸，例如清除堆積在渠道的樹葉與垃圾。

4. 電器拖板遠離窗邊──確保電器或拖板無沾濕才使用。

5. 關閉當風位冷氣機──否則冷氣機摩打或會損壞。

6. 打風時宜關房門──打風時宜關上房門。若果室內空氣流動，室內氣壓未必可抵禦颱風。

7. 勿接近當風門窗──門窗玻璃已承受大風壓力，如被物件撞擊很易破裂。破裂門窗應在確定無危險的情況下修補。

相關字詞﹕樺加沙 超強颱風 家居防風 防風措施 滲水 編輯推介 熱門HOTPICK

