即時熱點

天文台：大埔區雨勢特別大　已錄得或預料每小時雨量逾70毫米 (14:15)

【14:15】天文台於下午2時05分發出局部地區大雨提示：大埔區雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

【10:15】天文台於早上10時10分發出局部地區大雨提示：大埔區雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

【05:20】天文台表示，香港以東海域持續有強雷雨區發展，預料未來一兩小時部分地區雨勢頗大。市民請留意天氣變化。預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

預料熱帶氣旋樺加沙會在今日（21日）及明日（22日）兩日移向呂宋海峽一帶並繼續增強，有機會以超強颱風強度在本周中期靠近廣東沿岸。按照現時預測，本港周二（23日）、周三（24日）天氣逐漸轉壞，周三吹烈風至暴風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若。市民請留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。

【02:00】天文台周日（21日）凌晨2時發出局部地區大雨提示，新界北區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

相關字詞﹕天氣速遞 天氣 天文台 編輯推介

