即時熱點

樺加沙逼近｜一文睇航空公司下周票務特別安排 (14:35)

天文台預料，強烈熱帶風暴樺加沙或以超強颱風強度，在下周中期靠近廣東沿岸。本港各間航空公司公布下周出發旅客更改機票及退票特別安排。

大灣區航空[詳情]
下周二至四（23日至25日）出發的旅客，可在原定出發日期7天內更改機票，新出發日期須為原定出發日期10天內；原定周三（24日）出發的旅客，可在原定出發日期14天內安排退票，所有相關費用將獲豁免。

國泰航空[詳情]
豁免下周二至四（23日至25日）航班重新預訂機票及更改航點的手續費用，獲豁免機票條件如下：
1. 往返香港的航班
2. 出票日期為9月19日或之前
3. 原定旅遊日期為9月23日至25日
4. 須於9月25日或之前更改機票
5. 旅程完成日期為11月30日或之前

香港航空[詳情]
香港航空正密切監察樺加沙對航班運作的潛在影響。目前航班運作正常，但預料於9月23日至25日離港及抵港之航班可能受到延誤或取消。香港航空將豁免受影響航班之重新訂位／更改航點的手續費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。

香港快運[詳情]
於9月20日或之前購票，而原定旅遊日期為9月23至25日的乘客，香港快運會豁免改期或更改目的地（更改後的目的地只限於原航班或航線的相同地區）的相關手續費。

：資訊由航空公司公布為準

