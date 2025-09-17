國慶日康文署設施免費使用　今起康體通申請抽籤　登記Q&A一文睇 (08:57)

Q：10月1日哪些康樂及文化設施免費開放？

A：國慶當天多項室內外設施免費開放，包括：

．室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆*、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室*、活動室、單車賽道*和舞蹈室

．戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、射箭場*和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）

．公眾游泳池：不包括灣仔游泳池及因年度維修而暫停開放的港島東游泳池、大角嘴游泳池、何文田游泳池、青衣西南游泳池、東昌街游泳池及屏山天水圍游泳池

．水上活動中心艇隻*：創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇供營友免費使用

．康文署轄下博物館及藝術空間

．香港藝術館：專題展覽「鑑古識今──敏求精舍六十五周年」

*使用者須持有所需資歷證明

Q：如何登記抽籤免費康樂文化設施段節？

A：市民今日起至9月20日期間透過「SmartPLAY康體通」【登記康體通連結】以個人方式提交抽籤申請，每份申請最多包括3個選項。電腦抽籤分配結果將於9月23日公布，SmartPLAY系統會通知用戶其成功中籤的段節。

Q：哪些設施毋須登記入場？

A：公眾游泳池毋須申請入場，市民可於開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。康文署轄下博物館及藝術空間均免費入場（香港太空館天象廳節目除外；孫中山紀念館因優化工程而暫停開放）。

Q：未中籤亦有機會獲得免費段節？

A：如有剩餘段節，未在抽籤中獲分派免費段節或未曾抽籤的市民，可於9月25日起透過SmartPLAY系統以先到先得方式預訂剩餘的免費段節。不論透過抽籤或先到先得的方式，每人可獲分派最多一節免費的康樂設施。

政府新聞公報：bit.ly/46lodYL