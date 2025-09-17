明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

國慶日康文署設施免費使用　今起康體通申請抽籤　登記Q&A一文睇 (08:57)

為慶祝國慶，康文署將於10月1日國慶當天開放多項收費康樂及文化設施予市民免費使用，包括羽毛球場、網球場及乒乓球枱等。市民今日（17日）起至9月20日可提交抽籤申請，電腦抽籤分配結果9月23日公布。此外，部分公眾游泳池亦將於10月1日免費開放，毋須申請入場，名額先到先得。

Q：10月1日哪些康樂及文化設施免費開放？ 
A：國慶當天多項室內外設施免費開放，包括： 
．室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆*、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室*、活動室、單車賽道*和舞蹈室 
．戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、射箭場*和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場） 
．公眾游泳池：不包括灣仔游泳池及因年度維修而暫停開放的港島東游泳池、大角嘴游泳池、何文田游泳池、青衣西南游泳池、東昌街游泳池及屏山天水圍游泳池 
．水上活動中心艇隻*：創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇供營友免費使用
．康文署轄下博物館及藝術空間 
．香港藝術館：專題展覽「鑑古識今──敏求精舍六十五周年」 
*使用者須持有所需資歷證明

Q：如何登記抽籤免費康樂文化設施段節？ 
A：市民今日起至9月20日期間透過「SmartPLAY康體通」【登記康體通連結】以個人方式提交抽籤申請，每份申請最多包括3個選項。電腦抽籤分配結果將於9月23日公布，SmartPLAY系統會通知用戶其成功中籤的段節。 

Q：哪些設施毋須登記入場？ 
A：公眾游泳池毋須申請入場，市民可於開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。康文署轄下博物館及藝術空間均免費入場（香港太空館天象廳節目除外；孫中山紀念館因優化工程而暫停開放）。

Q：未中籤亦有機會獲得免費段節？ 
A：如有剩餘段節，未在抽籤中獲分派免費段節或未曾抽籤的市民，可於9月25日起透過SmartPLAY系統以先到先得方式預訂剩餘的免費段節。不論透過抽籤或先到先得的方式，每人可獲分派最多一節免費的康樂設施。

政府新聞公報：bit.ly/46lodYL

相關字詞﹕國慶 康文署 康樂設施 羽毛球場 網球場 乒乓球枱 泳池 康體通 博物館 免費入場 抽籤 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞