涼茶清熱不宜日日飲｜銀菊露、雞骨草、火麻仁、五花茶、廿四味功效各異　中醫提醒「溫服」為宜 (11:54)

5種常見涼茶成分與功效

●銀菊露

成分：菊花、金銀花

功效：疏風清熱、解毒明目。適用於咽乾口苦、眼紅腫痛、頭面熱毒徵狀。有助改善目赤澀痛和口乾舌燥。

注意：金銀花藥性較寒涼。患有蠶豆症（G6PD缺乏症）者不宜飲用。

●雞骨草

成分：雞骨草、蜜棗

功效：清熱利濕、散瘀止痛。適合煙酒過多者。

注意：體質虛寒者、易手腳冰冷者不適合飲 。

●火麻仁

成分：火麻仁、杏仁

功效︰潤腸通便。適合長者、產後婦女、血虛、津液不足、腸燥便秘者。

注意：倘有腹瀉、陽痿、遺精徵狀者慎飲。

●五花茶

成分：「五花」一般指金銀花、菊花、槐花、木棉花和雞蛋花。配方非固定，不同地區或店可能略有調整，有時會加入綿茵陳、夏枯草、葛花、款冬花、玫瑰花或辛夷花等，藥材不同功效便不一樣。

功效︰傳統五花茶清熱解毒、消暑祛濕。夏天尤其適合飲用，有助改善體內濕熱之氣（如舌苔厚、尿黃），亦適合夏季及初秋潮濕兼有熱氣時飲用。

注意：易手腳冰冷者不適合飲 。

●廿四味

成分：崗梅根、布渣葉、救必應、鴨腳木，不同店的配方成分各異，不一定有24種藥材。

功效︰清熱瀉火、利濕消滯。適合陽盛實熱、濕熱者（如暗瘡含膿、口氣重、咽喉腫痛、尿黃、身重疼痛、熱證感冒等）。

注意：陰虛、脾胃虛寒、體質虛弱、孕婦、糖尿病、藥物敏感、蠶豆症（G6PD缺乏症）者忌飲。

迷思：不同涼茶舖賣的涼茶顏色深淺不一，較淺色的涼茶功效會否沒那麼好？

答：視乎選取什麼藥材。涼茶顏色深淺某程度上反映藥性強弱，以及適合什麼人飲用。一般而言，顏色較深的涼茶（如廿四味）藥性較強，多為清熱解毒、祛濕利尿之用，適合「壯實熱」體質人士；顏色較淺的涼茶（如銀菊露）藥性較溫和，多為清熱生津之用。

迷思：飲涼茶要戒口嗎？

答：建議少食煎炸、辛辣、溫補、油膩、腥膻等難消化或具刺激性的食物，避免吃荔枝、龍眼、榴槤等溫性水果。

迷思：打邊爐時，餐廳提供的竹蔗茅根水，能清熱降火嗎？

答：竹蔗茅根水的主要成分是︰竹蔗、茅根、馬蹄、冰糖。功效為清熱涼血、止渴利尿。適合燥熱者（如喉嚨乾痛、乾咳、流鼻血、口乾口苦）。性質較平和。

迷思：「熱氣」是什麼？

答：「熱氣」不是中醫學術語，屬於「熱證」範疇。「熱氣」在中醫學角度是指人體內熱盛、陰陽失衡的狀態，坊間俗稱「上火」。「熱氣」徵狀包括口乾、喉嚨痛、口腔潰瘍、小便赤、便秘、皮膚長痘等。延伸閱讀：「熱氣」分「實」與「虛」（衛生署中醫藥規管辦公室）

胡玘君續稱，倘飲涼茶後感不適，應求醫，向註冊中醫師或醫生查詢。

文：莊朝青

