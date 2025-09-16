明報新聞網
即時熱點

iOS 26更新｜Liquid Glass介面登場　來電篩選支援廣東話　一文睇蘋果iOS 26三大焦點 (19:16)

蘋果公司（Apple）今（16日）正式推出iOS 26更新，新功能包括全新Liquid Glass介面設計、Apple Intelligence強化，以及來電篩選支援廣東話等。本文整理三大iOS 26更新的新功能。

iOS 26｜Liquid Glass介面
全新Liquid Glass介面模仿玻璃的材質，為鎖定畫面、主畫面、控制中心及各式App營造玻璃反射感。鎖定熒幕時，時鐘會根據不同背景圖片及提示通知自行調整大小。當iPhone在手上移動時，相片更會以全新的3D效果呈現。

iOS 26｜Apple Intelligence加強
在視覺智能的功能下，用戶截圖並直接在熒幕上圈出想搜尋的內容，Apple Intelligence就會立即為用戶搜尋相關資訊，毋須轉換App搜尋。

另外，即時翻譯功能亦強化，Apple Intelligence為用戶自動翻譯訊息App的文字，更可在通話及FaceTime過程自動生成字幕或即時語音翻譯。不過目前暫未支援廣東話及繁體中文。

iOS 26｜篩選來電功能支援廣東話
來電篩選功能自動代用家接聽不明來電，並向來電者查詢姓名及來電原因後，電話才會響起，再由用戶決定接聽與否。篩選來電功能支援廣東話（香港及澳門），使用時需同時配合手機的地區／語言組合。

iOS 26｜兼容iPhone裝置
支援iOS 26更新的裝置共有26款機型，包括 iPhone SE（第2代及更新型號），以及iPhone 11至iPhone 17系列。

iOS 26更新資訊：bit.ly/4gmNeY2

相關字詞﹕iOS 26更新 iPhone系統 編輯推介 熱門HOTPICK

