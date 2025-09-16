明報新聞網
即時熱點

港鐵10月1日抽奬送免費單程　MTR Mobile抽奬Q&A一文睇｜國慶交通優惠 (17:54)

港鐵宣布，10月1日將透過港鐵手機應用程式「MTR Mobile」，以抽奬形式送出7.6萬份免費單程車程，包括本地鐵路線、過境鐵路線和機場快線。市民於當日早上9時起登入MTR Mobile，就會獲知抽奬結果。本文整理港鐵10月1日送車程及港鐵商場電子優惠券的資訊問答。

Q：港鐵送出的免費單程車程包括什麼？
A：港鐵送出的免費單程車程包括6萬份本地單程車程、1萬份來往羅湖及落馬洲站的單程過境車程，及6000份機場快線由香港、九龍或青衣站來往機場站的單程車程。

Q：如何獲得港鐵免費單程車程？
A：市民須先登記成為MTR Mobile會員【MTR Mobile下載及登記會員方法】，每名會員可抽奬一次，只需於10月1日上午9時至下午6時期間，開啟程式及按抽奬按鈕，即時會獲知抽奬結果。相關獎賞或兌換優惠碼將存入得奬者有效的MTR Mobile帳戶內的「我的收藏」功能，並須依指示在指定期限內完成換領獎賞。

Q：如何獲得港鐵商場電子優惠券？
A：MTR Mobile於9月29日開放「一Click即搶」活動，將送出3萬份港鐵商場電子優惠券。另外，10月於指定港鐵商場舉辧的「消費雙重賞」，亦會送出共1.2萬份商場電子優惠券，詳情會於稍後公布。

：資訊由港鐵公布為準

相關字詞﹕港鐵免費車程 國慶交通優惠 港鐵 MTR Mobile抽奬 免費搭港鐵 乘車優惠 編輯推介 熱門HOTPICK

