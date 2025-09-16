明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

全運會2025·短片｜遙控車首列全運會群眾賽事活動　睇片了解比賽模式、操控技巧 (09:41)

全運會知多啲：車輛模型賽項目（採訪、剪接：蔡竣羲　拍攝：王乙峰、蔡竣羲）

不少人玩過遙控車，這將是今屆全國運動會（全運會）賽事之一。車輛模型項目首次列入全運會群眾賽事活動，中國香港模型運動總會總幹事鄒世傑接受明報電子平台組的訪問，在本文影片中介紹比賽遙控車與一般玩具遙控車的分別、比賽模式和技巧。（採訪、剪接：蔡竣羲　拍攝：王乙峰、蔡竣羲）

第十五屆全運會群眾賽事活動中，包括了車輛模型、航海項目，中國香港模型運動總會將派出9名運動員參加車輛模型團體賽及海陸模型足球團體賽。其中，車輛模型項目包括1：10電動平路跑車、1：18電動越野車及1：24電動拉力車，以及3對3足球車，賽事將於9月20日至24日在深圳市寶安區松崗體育中心綜合館舉行。

相關報道：18歲任璟豐首戰全運會車輛模型項目　兒時玩遙控車增進父子關係

知多啲：群眾賽事活動
全運會自第十三屆起，除原有的競賽項目外，加入群眾賽事活動，讓群眾有機會參與全運會比賽。群眾項目分為比賽類和展演類，今屆比賽類共19個大項、展演類共4個大項，合共23個大項。19個比賽類大項包括乒乓球、羽毛球、網球、足球、籃球、氣排球、毽球、輪滑、龍舟、圍棋、象棋、國際象棋、橋牌、中國式摔跤、定向、空手道、門球、模型、保齡球；展演類則包括健身氣功、太極拳、舞龍舞獅、廣播體操。

相關字詞﹕全運會2025 全運會 短片 車輛模型 中國香港模型運動總會 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞