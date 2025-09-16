全運會2025·短片｜遙控車首列全運會群眾賽事活動　睇片了解比賽模式、操控技巧 (09:41)

第十五屆全運會群眾賽事活動中，包括了車輛模型、航海項目，中國香港模型運動總會將派出9名運動員參加車輛模型團體賽及海陸模型足球團體賽。其中，車輛模型項目包括1：10電動平路跑車、1：18電動越野車及1：24電動拉力車，以及3對3足球車，賽事將於9月20日至24日在深圳市寶安區松崗體育中心綜合館舉行。

知多啲：群眾賽事活動

全運會自第十三屆起，除原有的競賽項目外，加入群眾賽事活動，讓群眾有機會參與全運會比賽。群眾項目分為比賽類和展演類，今屆比賽類共19個大項、展演類共4個大項，合共23個大項。19個比賽類大項包括乒乓球、羽毛球、網球、足球、籃球、氣排球、毽球、輪滑、龍舟、圍棋、象棋、國際象棋、橋牌、中國式摔跤、定向、空手道、門球、模型、保齡球；展演類則包括健身氣功、太極拳、舞龍舞獅、廣播體操。