烚菜流失營養　研究：烚西蘭花5分鐘流失三成維他命C　營養師5烚菜貼士減營養流失 (15:02)

烚菜既方便快捷，而且少油低卡路里，更可減少部分蔬菜的草青澀味，但原來烚菜是流失最多營養素的烹煮方法。澳洲註冊營養師、Nutri Life營養顧問中心營養師謝詠瑩（Gloria）解釋，根據浙江大學一項有關烹煮西蘭花的研究指出，蒸西蘭花能保留接近100%維他命C；白烚的話，僅5分鐘已可流失33%至38%維他命C。不過，她認為在平衡味道等各種因素下，倘處理草青澀味較濃、草酸較高的蔬菜（如西洋菜、菠菜或莧菜），仍可以烚的方法烹煮，除可減少草青澀味，亦有助正餐內鐵質及鈣質的吸收。謝詠瑩提供5個有助減少營養流失的烚菜貼士。
研究：煮西蘭花不同方法和效果【資料來源連結】
●白烚：白烚5分鐘已可流失33%至38%維他命C。營養師補充，部分維他命B雜、葉酸、鉀質及抗氧化物，大大削弱菜類本身去水腫、維持免疫力，以及抗氧化效果。
●快炒：流失約24%維他命C。營養師稱，快炒同時保留最多葉酸及鉀質，小量油更有助吸收西蘭花中的脂溶性維他命，例如胡蘿蔔素。
●微波爐：流失16%維他命C。美國農業部【連結】及韓國Chungbuk National University研究【連結】指出，此方法能以最少的水分及最短時間將蔬菜煮熟，同時減少營養流失。
●蒸：蒸西蘭花5分鐘仍能保留接近100%維他命C、葉酸和抗氧化物。
營養師5個烚菜貼士
貼士1：浸菜不宜太長時間，建議5至10分鐘
洗菜時用流動水喉沖洗，其間用手或抹布抹蔬菜，沖走農藥及污漬。
貼士2：忌將蔬菜切太細
蔬菜切太細會令接觸到水分的面積增加，繼而流失更多水溶性維他命及鉀質。
貼士3：用最少的水分烚菜
烚菜時用最小量的水，稍為浸着蔬菜就足夠，愈少水接觸到蔬菜，營養流失會愈少。
貼士4：烚菜時加油
烚菜時加1至2茶匙油，不但令蔬菜較滑，同時有助吸收當中的脂溶性維他命，例如胡蘿蔔素。
貼士5：用最短的時間烚菜
待水滾才下菜，烹煮時加蓋，以及盡量在2至5分鐘內煮熟（時間愈短愈好）。